Il Museo dell’Arte Vetraria Altarese ha in programma per sabato 1 febbraio una giornata straordinaria per visitare la mostra “Gli animali di Antonio Da Ros: la magia del vetro sommerso”: dalle 14.30 alle 17,30, con entrate ogni 30 minuti, Ivano Balestrieri condurrà visite guidate che permetteranno ai partecipanti di scoprire e approfondire la storia e la produzione artistica di Antonio Da Ros (Venezia, 1936-2012), la tecnica del vetro sommerso e le peculiarità del design muranese dagli anni 50 agli anni 80.

L’esposizione, ospitata all’interno della Sala del Camino di Villa Rosa, presenta la produzione di Antonio Da Ros dedicata agli animali in vetro, creati attraverso la tecnica del vetro sommerso, a partire dal 1962. Le sue forme nuove, stilizzate ma fortemente curate, mostrano diversi esemplari appartenenti al regno animale: piccole sculture, ricche di tecnica e creatività cromatica in grado di rispecchiare perfettamente lo stile unico e innovatore dell’artista muranese.

Nel 1958, appena diplomato all’Istituto d’Arte di Venezia, Da Ros è diventato direttore artistico della vetreria Gino Cenedese & C., portando al suo interno una nuova visione artistica oltre che tecnica. Da Ros si è soffermato sulla la tecnica del “vetro sommerso” sperimentando nuovi effetti cromatici grazie alla sovrapposizione di più strati di vetro cristallo e vetro colorato che, con un grande controllo tecnico, lo portarono a realizzare oggetti unici, vere e proprie sculture. Le sue opere, di natura concettuale, sono specchio del fermento artistico e culturale che Venezia respirava in quegli anni: dall’astrattismo promosso dalla collezionista Peggy Guggenheim, passando per l’avanguardia del gallerista Carlo Cardazzo fino al clima delle grandi mostre internazionali come la Biennale di Venezia. È proprio in questa sede che, nel 1958, Da Ros presentò i Contrappunti – opere ottenute con la tecnica del vetro sommerso – vincendo il primo premio nella sezione di arte vetraria. Da quel momento i suoi lavori saranno presentanti in varie edizioni della Biennale di Venezia, della Triennale di Milano e in importanti mostre internazionali.

Negli altri giorni, la mostra sarà aperta, cone le normali modalità di visita, fino al 14 febbraio, da martedì alla domenica dalle 14 alle 18. Il Museo sarà chiuso il 24-25-26, il 31dicembre, l’1 gennaio.