«In queste ore abbiamo sbloccato un piano straordinario di assunzioni temporanee di 24 figure professionali tra insegnanti, educatori e collaboratori nidi per fare fronte ad assenze, non prevedibili, e a richieste di cambio di mansioni per avanzamento di carriera di alcune unità di personale». Lo dichiara l’assessore alle Politiche dell’istruzione 0-6 del Comune di Genova Francesca Corso.

«Il Comune di Genova – dice – vuole mantenere elevati standard nell’offerta educativa dei bambini che frequentano i nostri nidi e le nostre scuole dell’infanzia: in controtendenza rispetto ad altri grandi Comuni italiani come Milano e Torino, abbiamo deciso di continuare a mantenere il personale in house, senza esternalizzarlo, per garantirne la tutela. Questo comporta maggiori difficoltà di gestione nella copertura dei turni, non avendo la possibilità di rimpiazzare al 100% il turnover dei pensionamenti, come previsto da legge nazionale, e non potendo preventivare alcune assenze legittime, ma improvvise e, allo stesso tempo, garantendo il rapporto bambini-insegnanti come da norma di legge».