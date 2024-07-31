lunedì, Novembre 10, 2025
No Result
View All Result
Meloria siti accessibili
No Result
View All Result
No Result
View All Result
  ULTIME NEWS
Ceriale: al via il bando per 6 alloggi a canone moderato Novembre 10, 2025
Mariella Amoretti chiude la sesta edizione di Incontri in blu il 13 novembre Novembre 10, 2025
Giornata mondiale delle Cure palliative, l’11 novembre infopoint Asl 3 alla Fiumara Novembre 10, 2025
Opportunità per le imprese ed enti pubblici dell’entroterra, incontro a Casella Novembre 10, 2025
Leonardo, acquistate 95.003 azioni ordinarie proprie pari allo 0,0164% del capitale sociale Novembre 10, 2025
Next
Prev
Lavoro e Impresa

Amt, dipendenti in assemblea. Fano (Faisa-Cisal): «Siamo preoccupati, tra i 60 e gli 80 turni restano scoperti»

Secondo i sindacati il presidente part-time e la governance di fatto commissariata non aiutano nella risoluzione dei problemi

by Emanuela MortariNovembre 10, 2025
Economia

Da CT Solutions è nata Fluix Lab, laboratorio dedicato a design, strategie marketing e comunicazione

Dalla genovese CT Solutions è nato lo spin off Fluix Lab, laboratorio digitale che ridefinisce il marketing e il posizionamento ...

by redazioneNovembre 10, 2025
Rubriche

Dazi Usa e nuove strategie per le imprese

Il 18/11, nella sede della Camera di Commercio di Genova, un incontro per capire come cambiano le regole per le ...

by Federica TraversaNovembre 10, 2025
Economia

Fincantieri costruirà una nuova nave da crociera ultra lusso per Regent Seven Seas Cruises

Il Gruppo ha già realizzato 10 navi per i diversi brand di Norwegian Cruise Line e nel portafoglio ordini ci ...

by redazioneNovembre 10, 2025

Ultime news

Rubriche - Libri e arte

In breve

Genova

Levante

Ponente

Amiu promo compostaggio

 

Facciamo AI

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato.

La camera per le imprese

Banner Asef

DLTM

RICETTE

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.