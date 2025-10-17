Le micro, piccole e medie imprese con sede o unità locali sul territorio della provincia di Genova possono ancora candidarsi fino al 31 dicembre 2025 al servizio gratuito di audit energetico, che consente di analizzare i consumi, valutare l’efficienza dei processi produttivi e individuare interventi concreti per ridurre i costi e migliorare le prestazioni energetiche. Partecipare permette di ottenere una fotografia dettagliata dei consumi aziendali, suggerimenti pratici per interventi di efficienza energetica e potenziali risparmi economici, con un impatto positivo anche sull’ambiente.

Obiettivi del servizio

L’audit energetico, realizzato da Ire spa, ha l’obiettivo di:

Analizzare il fabbisogno energetico delle strutture aziendali.

delle strutture aziendali. Valutare i consumi attuali e la loro incidenza sui processi produttivi.

attuali e la loro incidenza sui processi produttivi. Individuare le aree di intervento per ottimizzare l’efficienza e ridurre i costi.

Il servizio ha un valore stimato di 4.000 euro per ciascuna impresa, concesso in regime “de minimis”.

Destinatari e requisiti

Possono partecipare le imprese che:

Siano micro, piccole o medie imprese.

Operano nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Genova

Siano attive e in regola con iscrizione e obblighi contributivi.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito della Camera di Commercio di Genova.