Piero Fregatti è il nuovo direttore della Chirurgia senologica del San Martino

Figura di riferimento del settore con due primati regionali assoluti: la prima mastectomia robotica e la prima mastectomia e ovariectomia robotica

Dal 1° aprile, il professore Piero Fregatti è stato nominato direttore della Chirurgia senologica di Aom Irccs Ospedale Policlinico San Martino.

«Desidero rivolgere al professor Piero Fregatti i migliori auguri di buon lavoro per questo prestigioso incarico − commenta Massimo Nicolò, assessore regionale alla Sanità − l’Irccs Ospedale Policlinico San Martino, oggi parte dell’Azienda ospedaliera metropolitana, si conferma un centro di riferimento per la chirurgia senologica, grazie alle professionalità che vi operano e al costante impegno nella ricerca e nella cura delle pazienti. Investire su professionisti con expertise significa garantire qualità e accesso alle tecnologie più avanzate, rafforzando al contempo l’attrattività del nostro Servizio sanitario anche a livello nazionale».

La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento dell’offerta sanitaria ligure, con l’obiettivo di consolidare qualità clinica, innovazione tecnologica e capacità di attrarre pazienti anche da fuori regione: «L’incarico rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di eccellenza che la nostra Azienda sta portando avanti per la salute delle donne – sottolinea Monica Calamai, direttore generale dell’Azienda ospedaliera metropolitana − con oltre 2.000 interventi oncologici al seno eseguiti come primo operatore, una produzione scientifica di oltre 100 pubblicazioni internazionali, lo specialista si attesta come figura di riferimento del settore siglando peraltro due primati regionali assoluti: la prima mastectomia robotica e la prima procedura combinata di mastectomia e ovariectomia robotica in collaborazione con gli specialisti ginecologi su paziente con mutazione Brca. Coniugare il rigore della ricerca scientifica con la cura personalizzata ci consente di offrire alle nostre pazienti, nell’ambito della Breast Unit, le migliori cure con elevati tassi di sopravvivenza».

Chi è Piero Fregatti

Formazione

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Genova e successiva specializzazione in Chirurgia Generale. Fellowship di 12 mesi a Parigi presso l’Institut du Sein – Paris Breast Center per approfondire le tecniche avanzate di chirurgia senologica e ricostruttiva. Conseguimento del Supplement Diploma in Chirurgia Senologica, primo riconoscimento europeo strutturato in ambito senologico.

Esperienza professionale

Intraprende fin da subito un percorso dedicato alla chirurgia senologica, frequentando l’Istituto Tumori di Genova (Ist), in particolare i reparti di Chirurgia Senologica Avanzata e di Chirurgia Plastica Ricostruttiva. Dal 2025 è direttore facente funzione della Clinica di Chirurgia Senologica dell’Ospedale Policlinico San Martino.

Attività didattica e scientifica

Professore associato presso l’Università degli Studi di Genova. È autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche internazionali, con intensa attività di ricerca e didattica in ambito senologico. Ha eseguito oltre 2.000 interventi per patologia oncologica mammaria come primo operatore. Nel 2022 ha conseguito la certificazione europea Breso, che attesta competenze avanzate e standardizzate in chirurgia oncologica della mammella. Nel 2025 ha inoltre realizzato due importanti primati regionali: la prima mastectomia robotica in Liguria e la prima procedura combinata di mastectomia e ovariectomia robotica in una paziente con mutazione Brca (conosciuta anche come ‘mutazione Jolie’, alterazione genetica ereditaria che aumenta il rischio di alcuni tumori, soprattutto al seno e alle ovaie).