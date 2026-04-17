Tigullio Design District, apertura con la sfilata Time and Tide di Cna Federmoda Genova

Sarà la sfilata “Time and Tide“, promossa da Cna Federmoda Genova e curata da Morena Mazzari, ad aprire ufficialmente il Tigullio Design District, la cui quinta edizione si svolgerà dal 20 al 26 aprile nel Golfo del Tigullio.

Un evento internazionale diffuso, organizzato dall’associazione culturale Liguria Design, che, in parallelo alla Design Week di Milano, costruisce un ideale “ponte sul mare” tra i due appuntamenti, posizionando la Liguria come distretto creativo complementare al capoluogo lombardo.

Un’inaugurazione affidata a Cna Genova, che patrocina la manifestazione, e che, attraverso la sfilata, in programma sabato 18 alle ore 15 presso Villa Rocca, a Chiavari, propone un evento immersivo capace di mettere in dialogo moda indipendente e cultura nautica, trasformando il mare in materia progettuale: tempo, memoria e contemporaneità si traducono in collezioni capaci di valorizzare ricerca, identità e alta manifattura.

«È un primo passo che riflette la nostra visione per il Tigullio: costruire un sistema integrato tra economia del mare, servizi e imprese artigiane, capace di generare valore economico e culturale – sottolinea Barbara Banchero, segretario generale di Cna Genova – con il turismo esperienziale come leva per connettere mare ed entroterra e valorizzare l’artigianato di alta gamma come identità del territorio».

L’evento si inserisce nel progetto “L’Alta Gamma sul Mare” di Cna Genova, che individua nella blue economy una piattaforma strategica per connettere mestieri, design, servizi e territorio, in linea con lo spirito del Tdd che unisce nautica, outdoor, lifestyle e innovazione in un laboratorio diffuso tra le città del Tigullio.

«Il rapporto tra nautica e moda attiva nuove filiere e opportunità per le imprese», aggiunge Riccardo Riboldi, coordinatore regionale Cna Federmoda, evidenziando il ruolo di integrazione tra competenze, produzione e lifestyle.

In passerella sfileranno Atelier Maria Pia G (Maria Pia Grasso e Greta Saponaro), Racine | Fashion Design Project (Eden Embafrash) con il maestro orafo Stefano Grosso (L’Asino d’Oro), Carla Quaglia e la storica maison Daphné Sanremo, che aprirà la sfilata con il foulard Pelagos: una creazione eco-friendly ispirata al Santuario dei Cetacei, realizzata in fibra di legno riciclata e dedicata alla tutela dell’ecosistema marino.

«Time and Tide nasce dal desiderio di costruire una narrazione tra moda e mare, in cui il tempo diventa elemento progettuale e la memoria si traduce in forme contemporanee», spiega la curatrice Morena Mazzari, fashion designer e direttrice dell’Istituto di Moda Genova.

Un’iniziativa che guarda anche alle nuove competenze e alla crescita professionale: make-up e acconciature delle modelle saranno infatti realizzati da Ecipa Genova, a testimonianza dell’impegno del sistema Cna nella promozione della formazione e nel coinvolgimento diretto delle nuove generazioni nei grandi eventi del territorio.

«La sostenibilità nel tessile non è più un’opzione, ma una responsabilità: significa ripensare materiali, processi e prodotto nel rispetto dell’ambiente e del territorio» sottolinea Barbara Borsotto, presidente ligure Cna Moda su Misura e titolare di Daphné Sanremo.