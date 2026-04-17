Latte Tigullio e Web Athletics: al via progetto educativo su sport e alimentazione

"Sveva e i 7 Poteri del Latte" in collaborazione con l'atleta olimpica e primatista italiana Sveva Gerevini, specialista dell'eptathlon

Centro Latte Rapallo – Latte Tigullio, gruppo Centrale del Latte d’Italia spa, e Web Athletics presentano “Sveva e i 7 Poteri del Latte”, un progetto educativo pensato per avvicinare bambini e famiglie ai principi di una corretta alimentazione attraverso lo sport. L’iniziativa, unica nel suo genere, vede la collaborazione dell’atleta olimpica e primatista italiana Sveva Gerevini, specialista dell’eptathlon, che ha ispirato un fumetto educativo volto a spiegare le proprietà nutrizionali del latte. Attraverso le sette discipline dell’eptathlon, il fumetto illustra i sette elementi chiave del latte: proteine, grassi, zuccheri naturali, calcio, altri minerali, vitamine e acqua.

Oltre agli aspetti nutrizionali, l’iniziativa promuove valori come l’impegno sportivo, l’inclusione e la sostenibilità. Si tratta di un percorso educativo che abbina sport, salute e comunicazione accessibile.

«Siamo fieri di essere tra i primi a promuovere un nuovo modo di fare educazione nutrizionale, trasformandola in un’esperienza coinvolgente e memorabile – afferma Mario Restano, direttore marketing di Latte Tigullio – Grazie alla partnership con Web Athletics, possiamo trasmettere messaggi educativi utilizzando il linguaggio universale dello sport, attraverso un fumetto che parla direttamente ai bambini e alle loro famiglie, in modo autentico ed efficace»

Al centro del progetto c’è la collaborazione con Sveva Gerevini, atleta olimpica e detentrice del record nazionale nell’eptathlon e nel pentathlon indoor, che ha messo a disposizione il suo personaggio per la creazione del fumetto educativo. La sua versatilità nelle sette discipline dell’eptathlon diventa metafora perfetta per illustrare la completezza nutrizionale del latte attraverso la narrazione a fumetti. Oltre al fumetto Sveva Gervini diventa vera e propria ambassador del brand Latte Tigullio, diventa “Lattleta”.

«È emozionante poter contribuire a un progetto che utilizza lo sport per educare i giovani sull’importanza di una corretta alimentazione – commenta Gerevini – Ogni disciplina dell’eptathlon richiede specifiche qualità fisiche che trovano nel latte un supporto nutrizionale ideale. Attraverso il mio personaggio a fumetti, posso trasmettere non solo nozioni scientifiche, ma anche i valori di impegno e determinazione che lo sport insegna».

Il progetto è arricchito dal contributo scientifico della dottoressa Elena Casiraghi, divulgatrice scientifica esperta in nutrizione sportiva e ricercatrice, che ha curato l’introduzione scientifica dell’iniziativa. La sua supervisione garantisce l’accuratezza dei contenuti nutrizionali veicolati attraverso il fumetto, trasformando il racconto fantasioso in un vero strumento di educazione alimentare basato su evidenze scientifiche.

Il progetto è patrocinato da Panathlon Italia e Fidal (Comitato Liguria), che hanno dato il loro supporto all’iniziativa perché rappresenta appieno i loro valori. Verranno organizzati eventi sportivi in collaborazione con i club affiliati e altre entità, permettendo di promuovere attivamente il messaggio del fumetto. Questo consente di portare direttamente il progetto nelle scuole, creando un collegamento virtuoso tra sport, alimentazione e comunità locale.