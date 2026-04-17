Lavoro nel turismo: a Monterosso il punto di Confcommercio e Synergie su finanziamenti e nuove normative

L'evento si è concentrato sui nuovi finanziamenti del bando regionale di Cassa Commercio e del patto del turismo 2026

Positivo il bilancio dell’incontro “Il lavoro, le opportunità e la ricerca del personale nel turismo” organizzato da Confcommercio La Spezia e l’Agenzia Synergie a Monterosso al Mare. L’evento si è concentrato sui nuovi finanziamenti del bando regionale di Cassa Commercio e del patto del turismo 2026. Sono state affrontate inoltre la nuova disciplina sulla previdenza complementare e la normativa fringe benefit che offre la possibilità di aumentare il potere di acquisto dei dipendenti senza incidere su costi ulteriori delle aziende.

«Siamo estremamente soddisfatti del confronto costruttivo emerso durante l’incontro a Monterosso. – dichiara la responsabile settore lavoro di Confcommercio La Spezia Giorgia Caporilli – Il nostro obiettivo è fornire alle imprese strumenti concreti, dai nuovi finanziamenti regionali alle strategie per il welfare e il reperimento di personale anche tramite la sinergia con i professionisti del settore. Supportare gli imprenditori nell’affrontare le sfide del mercato turistico resta la nostra priorità assoluta per la crescita del territorio».

All’incontro era presente anche il sindaco di Monterosso al Mare Francesco Sassarini che ha auspicato nuovi incontri informativi per le imprese della località che devono affrontare ogni anno nuove sfide e nuovi problemi. Hanno partecipato in qualità di relatori: Giorgia Caporilli responsabile settore lavoro Confcommercio La Spezia, Silvia D’Elia responsabile del settore credito Confcommercio La Spezia, Antonella Varese referente dell’ufficio amministrazione del personale Confcommercio La Spezia.

All’incontro è intervenuta l’Agenzia Synergie per affrontare le emergenze sul reperimento di personale, sull’utilizzo dei tirocini e del lavoro in somministrazione. Gli interventi dell’Agenzia Synergie sono stati affrontati da Roberto Franz Franz, Responsabile di Filiale, Serena Doro referente politiche attive del lavoro, Sara Ferrari Hr consultant e Walter Marongiu District Liguria.