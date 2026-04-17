Open Day Case della Comunità: ecco le aperture in Asl 5 e i servizi offerti

Un week-end dedicato alla salute di prossimità e alla conoscenza dei servizi sanitari territoriali a disposizione dei cittadini

Un week-end dedicato alla salute di prossimità e alla conoscenza dei servizi sanitari territoriali a disposizione dei cittadini: sabato 18 e domenica 19 aprile in Asl 5 quattro Case della Comunità offriranno consulenze e screening gratuiti ad accesso diretto.

Un modo per diffondere maggiormente la conoscenza e l’abitudine a servirsi di queste strutture sempre più centrali nel Servizio sanitario regionale.

L’iniziativa mira a rafforzare il legame tra cittadini e servizi sanitari locali, promuovendo un modello di assistenza accessibile e integrata sul territorio.

Le Case hub, per questa iniziativa, saranno aperte sabato e domenica 19 aprile, dalle 8 alle 20, mentre le spoke, sabato 18 aprile dalle 8 alle 20 e domenica 19 aprile dalle 8 alle 13.

In particolare saranno offerti i seguenti servizi sanitari e si svolgeranno queste attività:

Via XXIV Maggio, 239 – La Spezia Hub

Sabato 18 aprile

Infermieri di Famiglia e Comunità dalle 8 alle 20: parametri vitali, prevenzione cadute e misurazione indice Abi

Fisioterapisti dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17: prevenzione cadute

Centro Antidiabetico dalle 9 alle 12: controllo glicemia, peso, altezza. compilazione questionario “rischio diabete di tipo 2”, educazione alimentare

Salute Mentale dalle 9 alle 13: presentazione dei servizi del Dipartimento di salute mentale e dipendenze

Consultorio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

Igiene e Sanità Pubblica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17: informazioni su screening e vaccinazioni

Enti del Terzo Settore: presentazione delle attività e dei servizi svolti anche in collaborazione con ASL5. Presenti: Alfapp, AMAS, AVO, Caritas, Coopselios, Crescere Insieme, Gulliver, Isfor.Coop, Libellula, Mondo Aperto, Mondo di Holden, RAOT.

Domenica 19 aprile

Infermieri di Famiglia e Comunità dalle 8 alle 13: parametri vitali, prevenzione cadute e misurazione indice ABI

Fisioterapisti dalle 10 alle 12: prevenzione cadute

Enti del Terzo Settore: presentazione delle attività e dei servizi svolti anche in collaborazione con ASL5. Presenti: Coopselios, Coop Spezia Salute, Gulliver, Isfor.Coop, Libellula

via Sardegna, 45 (Bragarina) – La Spezia Spoke

Sabato 18 e domenica 19 aprile

Infermieri di Famiglia e Comunità dalle 8 alle 20: parametri vitali, prevenzione cadute e misurazione indice ABI

via Cisa (località santa Caterina) – Sarzana Hub

Sabato 18 e domenica 19 aprile

Infermieri di Famiglia e Comunità dalle 8 alle 20: parametri vitali, prevenzione cadute e misurazione indice ABI

via della Madonnina, 101 – Luni Spoke

Sabato 18 e domenica 19 aprile

Salute Mentale dalle 9 alle 13: presentazione dei servizi del Dipartimento di salute mentale e dipendenze

Consultorio dalle 9 alle 12

Domenica 19 aprile

Infermieri di Famiglia e Comunità dalle 8 alle 20: parametri vitali, prevenzione cadute e misurazione indice ABI