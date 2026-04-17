Open Day Case della Comunità: ecco le aperture in Asl 5 e i servizi offerti

Un week-end dedicato alla salute di prossimità e alla conoscenza dei servizi sanitari territoriali a disposizione dei cittadini: sabato 18 e domenica 19 aprile in Asl 5 quattro Case della Comunità offriranno consulenze e screening gratuiti ad accesso diretto.
Un modo per diffondere maggiormente la conoscenza e l’abitudine a servirsi di queste strutture sempre più centrali nel Servizio sanitario regionale.
L’iniziativa mira a rafforzare il legame tra cittadini e servizi sanitari locali, promuovendo un modello di assistenza accessibile e integrata sul territorio.
Le Case hub, per questa iniziativa, saranno aperte sabato e domenica 19 aprile, dalle 8 alle 20, mentre le spoke, sabato 18 aprile dalle 8 alle 20 e domenica 19 aprile dalle 8 alle 13.
In particolare saranno offerti i seguenti servizi sanitari e si svolgeranno queste attività:
Via XXIV Maggio, 239 – La Spezia Hub
Sabato 18 aprile
Infermieri di Famiglia e Comunità dalle 8 alle 20: parametri vitali, prevenzione cadute e misurazione indice Abi
Fisioterapisti dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17: prevenzione cadute
Centro Antidiabetico dalle 9 alle 12: controllo glicemia, peso, altezza. compilazione questionario “rischio diabete di tipo 2”, educazione alimentare
Salute Mentale dalle 9 alle 13: presentazione dei servizi del Dipartimento di salute mentale e dipendenze
Consultorio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
Igiene e Sanità Pubblica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17: informazioni su screening e vaccinazioni
Enti del Terzo Settore: presentazione delle attività e dei servizi svolti anche in collaborazione con ASL5. Presenti: Alfapp, AMAS, AVO, Caritas, Coopselios, Crescere Insieme, Gulliver, Isfor.Coop, Libellula, Mondo Aperto, Mondo di Holden, RAOT.
Domenica 19 aprile
Infermieri di Famiglia e Comunità dalle 8 alle 13: parametri vitali, prevenzione cadute e misurazione indice ABI
Fisioterapisti dalle 10 alle 12: prevenzione cadute
Enti del Terzo Settore: presentazione delle attività e dei servizi svolti anche in collaborazione con ASL5. Presenti: Coopselios, Coop Spezia Salute, Gulliver, Isfor.Coop, Libellula
via Sardegna, 45 (Bragarina) – La Spezia Spoke
Sabato 18 e domenica 19 aprile
Infermieri di Famiglia e Comunità dalle 8 alle 20: parametri vitali, prevenzione cadute e misurazione indice ABI
via Cisa (località santa Caterina) – Sarzana Hub
Sabato 18 e domenica 19 aprile
Infermieri di Famiglia e Comunità dalle 8 alle 20: parametri vitali, prevenzione cadute e misurazione indice ABI
via della Madonnina, 101 – Luni Spoke
Sabato 18 e domenica 19 aprile
Salute Mentale dalle 9 alle 13: presentazione dei servizi del Dipartimento di salute mentale e dipendenze
Consultorio dalle 9 alle 12
Domenica 19 aprile
Infermieri di Famiglia e Comunità dalle 8 alle 20: parametri vitali, prevenzione cadute e misurazione indice ABI