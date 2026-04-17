Liguri in Borsa, acquisti su Sanlorenzo (+5,66%)

Ecco come si sono comportati i titoli di aziende liguri o di interesse per la Liguria

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Si conclude un’altra settimana di scambi a Piazza Affari.

Ecco come si sono comportati i titoli di aziende liguri o di interesse per la Liguria.

Prevalgono gli acquisti.

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,083 +6,41% 0,083
Bper Banca 12,40 +1,54% 12,202
Centrale del Latte d’Italia 4,85 +1,04% 4,76
Circle 12,00 +1,27% 11,95
EdgeLab
EdiliziAcrobatica 3,92 +0,26% 3,84
Erg 20,96 -3,23% 21,60
Fincantieri 13,765 +0,73% 13,715
Gismondi 1754 1,34 -0,74% 1,38
Iren 2,584 -0,15% 2,58
Leonardo 57,69 -0,50% 57,76
Maps 2,53 +1,20% 2,50
Orsero 16,54 +1,47% 16,08
Racing Force 4,62 -0,65% 4,62
Redelfi 11,86 +4,40% 11,50
Rt&L 3,74 -0,40% 3,475
Sanlorenzo 35,48 +5,66% 33,46