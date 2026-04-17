Liguri in Borsa, acquisti su Sanlorenzo (+5,66%)

Si conclude un’altra settimana di scambi a Piazza Affari.
Ecco come si sono comportati i titoli di aziende liguri o di interesse per la Liguria.
Prevalgono gli acquisti.
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,083
|+6,41%
|0,083
|Bper Banca
|12,40
|+1,54%
|12,202
|Centrale del Latte d’Italia
|4,85
|+1,04%
|4,76
|Circle
|12,00
|+1,27%
|11,95
|EdgeLab
|EdiliziAcrobatica
|3,92
|+0,26%
|3,84
|Erg
|20,96
|-3,23%
|21,60
|Fincantieri
|13,765
|+0,73%
|13,715
|Gismondi 1754
|1,34
|-0,74%
|1,38
|Iren
|2,584
|-0,15%
|2,58
|Leonardo
|57,69
|-0,50%
|57,76
|Maps
|2,53
|+1,20%
|2,50
|Orsero
|16,54
|+1,47%
|16,08
|Racing Force
|4,62
|-0,65%
|4,62
|Redelfi
|11,86
|+4,40%
|11,50
|Rt&L
|3,74
|-0,40%
|3,475
|Sanlorenzo
|35,48
|+5,66%
|33,46