Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia apre le iscrizioni per una nuova sessione del corso obbligatorio per l’addestramento e formazione all’uso dei dpi contro le cadute dall’alto.

Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori che effettuano lavori in quota (altezza superiore a 2 m) un’adeguata conoscenza dei rischi, delle misure e dei dispositivi da adottare, nello specifico dpi anticaduta.

Il corso si svolgerà nella sede di Seprin srl, in località Lagoscuro a Ceparana giovedì 16 ottobre 2025 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30.

Il corso è tenuto da docenti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e docenti esperti nell’utilizzo di dpi anticaduta che daranno ampio spazio all’esercitazione pratica e alle specifiche esigenze delle realtà organizzative dei partecipanti al corso.

Gli interessati possono contattare la responsabile Laura Ghini, inviando una mail a: ghini@confcommerciolaspezia.it oppure telefonando al numero 0187 5985133.