Prevenzione maschile, 275 accessi a Villa Scassi nel secondo open week

Prosegue con grande partecipazione l’iniziativa “Uomo in Salute – Open Week-end 2026”, dedicata alla prevenzione urologica maschile. Dopo il primo appuntamento presso l’Irccs Policlinico San Martino di Genova, che ha fatto registrare 426 visite gratuite in un solo fine settimana confermando una forte adesione dei cittadini, anche il secondo weekend all’Ospedale Villa Scassi ha registrato numeri significativi, con 275 accessi complessivi.

«Un risultato che testimonia la crescente attenzione verso la prevenzione e l’efficacia di un modello basato su accesso diretto e gratuità delle prestazioni, tanto che vogliamo estendere lo stesso format anche alle visite dermatologiche – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò -. Portare la sanità fuori dai percorsi tradizionali, con accessi liberi e gratuiti, significa intercettare bisogni spesso inespressi e favorire diagnosi sempre più precoci».

Sulla stessa linea il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Metropolitana Monica Calamai, che sottolinea: “I numeri confermano il valore di un’iniziativa che unisce prevenzione, informazione e presa in carico. L’obiettivo è continuare a promuovere la cultura della salute offrendo opportunità concrete di controllo e accesso facilitato agli specialisti”.

L’iniziativa di questo weekend, che punta in particolare alla diagnosi precoce delle patologie urologiche e dei tumori della prostata e del testicolo, proseguirà nelle prossime settimane coinvolgendo l’Ospedale Galliera e l’Evangelico.