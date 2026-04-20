La Spezia, lutto in Confindustria e Ance: è morto il direttore generale Paolo Faconti

Confindustria La Spezia e Ance La Spezia annunciano la scomparsa del direttore generale Paolo Faconti, figura di riferimento per il sistema associativo confindustriale e per l’intero tessuto economico del territorio.

Entrato in Ance La Spezia nel 1982, Paolo Faconti ha dedicato oltre quarant’anni della propria vita professionale all’Associazione, contribuendo in modo determinante alla sua crescita e al suo consolidamento. Dal 2008 ha ricoperto il ruolo di direttore generale di Ance La Spezia e, dal 2017, anche quello di direttore generale di Confindustria La Spezia, guidando entrambe le organizzazioni con competenza, visione e profondo senso delle istituzioni.

Nell’ottobre 2024 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” con decreto del Presidente della Repubblica, riconoscimento che testimonia l’alto valore del suo impegno professionale e istituzionale. Nel corso della sua vita lavorativa ha inoltre ricoperto vari incarichi pubblici di grande rilevanza, contribuendo in modo significativo allo sviluppo del territorio.

I funerali si terranno domani, martedì 21 aprile, alle ore 11:00 nella chiesa di Santa Maria Assunta, in piazza Beverini alla Spezia.

I messaggi di cordoglio

Le due associazioni lo ricordano con queste parole: “Professionista stimato e rigoroso ha sempre saputo interpretare con equilibrio e lungimiranza le trasformazioni del sistema economico e produttivo, accompagnando le imprese con autorevolezza e spirito di servizio. La sua capacità di ascolto, la concretezza operativa e l’instancabile dedizione hanno rappresentato un punto di riferimento costante per associati, istituzioni e stakeholder”.

“Accanto alle indiscusse qualità professionali, lascia un ricordo indelebile per le sue doti umane: disponibilità, correttezza, attenzione alle persone e una straordinaria capacità di creare coesione. Con il team di lavoro ha costruito nel tempo un rapporto autentico e profondo, fondato sulla fiducia, sul rispetto e su un forte senso di appartenenza, che ha reso l’ambiente di lavoro un luogo di crescita condivisa. La sua scomparsa lascia un vuoto grande, umano e professionale, difficile da colmare”.

“Il presidente di Confindustria La Spezia Alessandro Laghezza insieme al presidente di Ance La Spezia Alberto Bacigalupi, tutti i componenti degli Organi associativi e tutto il personale di Confindustria La Spezia e Ance La Spezia, si stringono con sincero cordoglio alla famiglia, nel ricordo riconoscente di una persona che ha lasciato un segno duraturo nella vita dell’Associazione e nel cuore di chi ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco”.

Si unisce al cordoglio anche la Camera di Commercio Riviere di Liguria. «Con grande dolore e commozione – il commento del presidente dell’ente camerale, Enrico Lupi – abbiamo appreso della scomparsa di Paolo Faconti, membro in carica della nostra giunta e, soprattutto, un caro amico. Lo ricordiamo come esempio di dedizione e di capacità nell’esercitare il mandato ricevuto dall’ente, come punto di riferimento per il mondo imprenditoriale spezzino cui, con passione, aveva dedicato la vita in associazione. A nome mio personale, e di tutta la Camera di Commercio, porgo le più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutta Confindustria La Spezia».

«La notizia della morte improvvisa e prematura di Paolo Faconti mi ha profondamente addolorato – dice Bruno Pisano, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale -. Paolo faceva parte del Comitato di Gestione dell’Ente, e la sua recente nomina mi aveva offerto l’ennesima opportunità di collaborare con lui, in un diverso ambito. Ho potuto così, dopo il lavoro comune svolto con lui per anni in ambito Confindustriale e associativo, apprezzarne la grande competenza e le doti di equilibrio. La sua scomparsa rappresenta per me e per il mondo industriale e portuale spezzino una grave perdita sia dal punto di vista professionale che umano».

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini lo ricorda così: «Esprimo il mio più profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo Faconti, per anni direttore di Confindustria La Spezia e di Ance La Spezia, oltre ad essere stato una figura di grande rilievo per il mondo economico e produttivo del nostro territorio. Ho avuto modo di apprezzarne nel tempo le qualità professionali e umane: Faconti è stato un punto di riferimento per le imprese spezzine, distinguendosi per competenza, equilibrio e una visione sempre attenta alle esigenze del tessuto economico locale. Il suo impegno, sia alla guida di Ance La Spezia sia in Confindustria, si è tradotto in un sostegno concreto alle aziende, accompagnandole nei percorsi di crescita e nelle sfide dell’innovazione».

«Ha lavorato con determinazione per rafforzare la collaborazione tra Enti, Associazioni e imprese del territorio, contribuendo in modo significativo allo sviluppo e al consolidamento del sistema economico spezzino, oltre a portare avanti progetti per il miglioramento della viabilità locale, nella logistica, nella nautica e in altri settori. Con lui – dice il sindaco della Spezia – perdiamo un professionista stimato, una persona sempre presente e un uomo profondamente legato al territorio. In questo momento di dolore, mi stringo con sincera vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari, esprimendo a nome mio, dell’Amministrazione comunale e provinciale il più sentito cordoglio».

«Paolo Faconti lascia un vuoto difficile da colmare. Nel suo lavoro ha sempre posto al centro l’intera comunità provinciale e ha contribuito a disegnare e immaginare lo sviluppo della nostra provincia mettendo al centro il lavoro, nel senso più ampio del termine, capace di unire l’imprenditore e i lavoratori. Paolo era una persona intelligente, dotata di una profonda umanità e di una sincera correttezza. Colpiva il suo rispetto nei confronti di tutti gli interlocutori. Avevamo costruito nel tempo un rapporto di vera e reciproca stima. Non dimenticherò le chiacchierate che ci regalavamo, capaci di spaziare su tanti temi e che si concludevano sempre con il suo invito a fare tesoro di ciò che mi trasmetteva: lo farò sicuramente. Paolo mancherà alla sua amata Spezia e mancherà a chi ha avuto la fortuna di incontrarlo, conoscerlo e frequentarlo. A nome mio e del Partito Democratico ligure esprimo un sentimento di vicinanza ai suoi cari e a tutta la comunità confindustriale», dichiara il segretario del PD Liguria Davide Natale.

«Ricordiamo con profonda stima e riconoscenza Paolo Faconti, direttore di Ance La Spezia, figura centrale per lo sviluppo e la valorizzazione del settore sul territorio. Nel corso della sua attività, Faconti ha rappresentato un punto di riferimento autorevole, distinguendosi per competenza, visione e capacità di dialogo con le organizzazioni sindacali. Il suo impegno costante ha contribuito in maniera significativa alla crescita del comparto edilizio spezzino, promuovendo qualità, sicurezza e innovazione. Faconti ha sempre posto al centro del suo operato il valore del lavoro e la tutela delle professionalità, contribuendo a costruire basi solide per il futuro del settore», spiega Mario Benvenuto, responsabile Filca Cisl La Spezia.