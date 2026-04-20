Trasporti: tre nuove fermate del treno a Vallecrosia al Mare

Tre nuove fermate del treno alla stazione di Vallecrosia al Mare. Questo quanto annunciato dall’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, insieme a Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).

Nel dettaglio, dal lunedì alla domenica, la cittadina potrà contare sulla fermata di un convoglio in più da levante verso Ventimiglia e dal lunedì al venerdì di uno stop aggiuntivo di un treno direzione Savona, a partire dal 1° maggio fino al 1° novembre. A questi, dal 25 aprile al 13 settembre, si aggiungerà la domenica e i festivi un treno del mare in partenza, verso il ponente, da Torino Porta Nuova.

Dal lunedì al venerdì le fermate a Vallecrosia al Mare passeranno, dunque, da 16 a 18, da 8 a 9 il sabato e da 6 a 8 la domenica e i festivi, con l’obiettivo duplice di garantire un servizio migliore ai cittadini e, al contempo, incentivare il turismo nella zona.

«Parliamo di tre nuove fermate strategiche per Vallecrosia al Mare – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. In collaborazione con Trenitalia, Regione Piemonte e Comune abbiamo studiato soluzioni strategiche per implementare gli stop nella cittadina con treni in grado di arrivare in orario a tutte le coincidenze possibili sia lato Francia, sia con Piemonte e Lombardia. Un’operazione importante in vista dell’estate che garantirà un servizio migliore a cittadini e turisti senza rallentare la corsa dei convogli coinvolti. Alle grandi opere in corso su tutto il territorio regionale, partendo proprio da Ventimiglia con l’atteso adeguamento elettrico della stazione, affianchiamo una programmazione e un’attenzione costante alle necessità dei territori. Queste tre nuove fermate ne sono, ancora una volta, esempio concreto».

«Esprimiamo un sincero e profondo ringraziamento alla Regione Liguria e, in particolare, all’assessore Marco Scajola per l’importante risultato raggiunto per la nostra città: l’introduzione di tre nuove fermate ferroviarie – sottolineano il sindaco Fabio Perri e l’assessore al Turismo del Comune di Vallecrosia al Mare Deborah Mognol -. Un intervento concreto che rappresenta non solo un’opportunità strategica per rafforzare il turismo, ma anche un servizio prezioso per i nostri cittadini e pendolari lavoratori e studenti. La validità delle fermate fino a novembre, infatti, permetterà a molti di usufruire di collegamenti più comodi ed efficienti per le proprie esigenze quotidiane. Questo traguardo dimostra quanto la collaborazione e l’attenzione verso il territorio possano tradursi in benefici reali per tutta la comunità».

Le nuove fermate a Vallecrosia

Direzione Savona

Regionale 12269 Ventimiglia-Savona (circola dal lunedì al venerdì) fermata a Vallecrosia 13.32/13.33

Direzione Ventimiglia

Regionale 12310 La Spezia-Ventimiglia (circola dal lunedì al sabato) fermata a Vallecrosia alle 9.19/9.20.

Regionale 12256 Savona-Ventimiglia (circola domenica e festivi) fermata a Vallecrosia alle 9.19/9.20.

Treno del Mare 3173 Torino Porta Nuova-Ventimiglia (circola domenica e festivi) fermata a Vallecrosia alle 9.59/10.00.