Il 6 maggio career day del Dipartimento di Economia di UniGe

Torna il Career Day del Dipartimento di Economia dell’Università di Genova. L’edizione 2026 si svolgerà il 6 maggio, a partire dalle 9:00, nella sede di via Vivaldi 5 a Genova. Gli spazi di Piazza degli Studenti (terzo piano) e della Sala lettura (secondo piano) ospiteranno per l’intera giornata colloqui e momenti di confronto tra imprese e persone in formazione.

Oltre 40 aziende, tra realtà nazionali e internazionali, parteciperanno all’evento per presentare opportunità di stage, tirocini e inserimento professionale, attraverso colloqui e momenti di confronto diretto.

L’iniziativa si inserisce tra le attività di orientamento in uscita promosse da UniGe e offre a chi studia, a chi sta per laurearsi e a chi ha già concluso il proprio percorso la possibilità di conoscere opportunità professionali, tra tirocini, stage e posizioni lavorative, e di entrare in contatto diretto con le aziende. La continuità dell’appuntamento, che si svolge ogni anno nel mese di maggio, contribuisce a favorire una maggiore consapevolezza delle dinamiche del mercato del lavoro e delle strategie utili per affrontarlo.

Le aziende coinvolte

Anche per questa edizione cresce il numero delle realtà coinvolte. Hanno già confermato la loro partecipazione imprese attive a livello nazionale e internazionale, tra cui Ansaldo Energia, Rina, Ecovis STLex, Baker Tilly Revisa, Manpower, Kpmg, Ey, Crowe Bompani, Esa Group, Sinergy Cargo, Spediporto, Agenzia Generali Italia – Genova Piazza Dante, Cambiaso Risso Group, Deloitte, Circle Group, Staff, Cma Cgm Italy, Randstad Italia, Gruppo Iren, Gnv, Siat, PwC, De Wave Group, Cflc – Cooperativa Formazione Lavoro e Formazione, Medov Group, Assipoint Servizi Assicurativi, SQ Invest, Bdo Italia, Frigiolini & Partners Merchant, Filse, Sogegross, Piaggio Aerospace, Leroy Merlin, Ordine dei Commercialisti di Genova, AmicoBicchiere, Manuport, Assagenti e Redelfi.

Ulteriori adesioni sono in fase di definizione.

Info sul career day

Mercoledì 6 maggio 2026 – dalle 9:00 – via Vivaldi 5, Genova

Accedi ad AulaWeb per consultare le posizioni disponibili, preparare l’invio del curriculum e conoscere le modalità con cui si svolgeranno presentazioni e colloqui.

Ogni azienda ha indicato i profili professionali ricercati.