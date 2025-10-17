Psa si prepara a stabilire un nuovo primato nel Mediterraneo: grazie all’autorizzazione del Mit, per mezzo della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Genova, e al lavoro dei servizi tecnico-nautici, quali il Corpo piloti del Porto di Genova, i Rimorchiatori e il Gruppo Antichi Ormeggiatori di Genova, al terminal Psa Genova Pra’ è possibile ormeggiare e operare in contemporanea due navi da 400 metri di lunghezza, le unità più grandi al mondo.

Le meganavi da 400 metri scalano già in media una volta a settimana il terminal di Psa Genova Pra’: ieri, per la prima volta, sono state ormeggiate in contemporanea le navi Cosco Shipping Taurus e Evelyn Maersk, entrambe portacontainer da 20mila TEUs di capacità e di lunghezza di circa 400 metri.

Si tratta di una svolta epocale, che consente di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e di andare nella direzione richiesta dagli operatori: «L’approvazione di questa sperimentazione costituisce una svolta epocale anche per la portualità nazionale, poiché stiamo parlando delle navi più grandi attualmente in servizio nel mercato delle portacontainer – ha spiegato Roberto Ferrari, amministratore delegato di tutti e tre i terminal di Psa Italy, incluso il terminal di Psa Genova Pra’, il più importante scalo gateway d’Italia – Questa autorizzazione riguarda la gestione di navi colossali, che rappresentano un vero e proprio salto di scala per il porto ligure. Come Psa operiamo da sempre navi da 20mila teus: il nostro know-how e i nostri investimenti sono andati nella direzione di poter assicurare un servizio all’avanguardia nel nostro terminal di Pra’. Per noi e per il mercato la svolta è poter garantire efficienza e operatività a due mega navi alla volta, evitando che una rimanga inoperosa in rada, ed efficientando così tutta la catena logistica».