Asl 5 comunica che per permettere l’esecuzione di lavori di manutenzione e installazione di nuovi infissi all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana (via Cisa, Santa Caterina) e in particolare inerenti le aree pertinenti l’ingresso principale, il Pronto Soccorso, il Centro prelievi e il bar:

lunedì 29 settembre dalle ore 14 l’accesso al Centro prelievi sarà possibile utilizzando l’ingresso della sala d’aspetto;

dalle ore 14 l’accesso al Centro prelievi sarà possibile utilizzando l’ingresso della sala d’aspetto; martedì 30 settembre sarà inibito l’accesso in ospedale dall’ingresso principale, l’entrata sarà consentita esclusivamente dal Centro prelievi seguendo la segnaletica che indicherà il percorso obbligato fino agli ascensori ed alle scale che conducono ai diversi reparti. Personale addetto all’accoglienza guiderà l’utenza.

L’ingresso al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sarzana verrà agevolato e gestito dal personale della struttura coadiuvato dagli operatori del servizio “Chiedi a me”.