Escalation della tensione in Medio Oriente, danni limitati nelle Borse europee

Il fallimento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran e l’entrata in vigore del blocco militare statunitense di tutto il traffico marittimo in entrata e uscita dai porti iraniani hanno causato ribassi contenuti nelle Borse europee ma sale ancora il prezzo del petrolio. Milano segna -0,17%, Madrid -0,99%, Londra -0,17%, Francoforte -0,26%, Parigi -0,29%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 80 punti (variazione +0,70%, rendimento Btp 10 anni +3,89%, rendimento Bund 10 anni +3,09%).

Piazza Affari

A Milano in testa al listino princiaple si è collocata Leonardo (+2,65%), seguita da Poste (+2,64%) grazie alla promozione di BofA dopo l’opas su Tim (+2,5%). In coda Amplifon (-2,89%).

Energia

Ancora in rialzo i prezzi del petrolio. Il Brent sale del 6,2% a 101,1 dollari al barile e il Wti scambia a 102,4 dollari (+6,1%). In aumento anche il gas ad Amsterdam a 46,07 euro al megawattora (+5,6%).

Valute

L’euro scende a 1,1703 da 1,1731 venerdì in chiusura. Il dollaro sale a 159,73 yen (da 159,16), il cross euro/yen è a 186,95 (da 186,69). In calo l’oro, con la consegna spot in discesa dello 0,9% a 4.704 dollari l’oncia.