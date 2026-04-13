Rt&l, l’assemblea approva il bilancio 2025 e l’autorizzazione al buyback

L’assemblea degli azionisti di Rt&l, società quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, con un utile di esercizio pari a 23.814 euro e ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Ha quindi deliberato di destinare l’utile conseguito a riserva legale per 1.191 euro (pari al 5% dell’utile) e di riportare a nuovo la parte restante, pari a 22.623 euro.

A livello consolidato, il gruppo registra un valore della produzione pro-forma di 10,6 milioni (+22% yoy) e un ebitda pro-forma di 2,7 milioni, in significativa crescita.

I soci hanno autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni proprie per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera odierna, con l’autorizzazione per l’acquisto di azioni proprie, in una o più volte, fino a un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 5% del capitale sociale pro tempore.

Viene precisato che alla data odierna la società, né le società dalla stessa controllate, detengono azioni proprie in portafoglio. Inoltre l’acquisto di azioni proprie oggetto dell’autorizzazione odierna non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.