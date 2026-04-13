Regione Liguria, stanziati 1,9 mln per la messa in sicurezza della galleria De Barbieri

La Regione Liguria ha stanziato circa 1,9 milioni di euro (1.897.230,24 euro) a favore del Comune di Moneglia per completare l’intervento urgente di messa in sicurezza delle gallerie, in particolare delle strutture e degli impianti nel primo tratto della galleria De Barbieri 1, tra Moneglia e Deiva Marina, in modo da ripristinare il transito carrabile fino ai 130 alloggi oggi raggiungibili solo a piedi.

«Abbiamo mantenuto la promessa che avevamo fatto al sindaco Claudio Magro e soprattutto ai residenti di quei 130 alloggi, cui va la mia riconoscenza per aver sopportato i disagi di questo periodo di parziale isolamento – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone –. Nei mesi scorsi, per accelerare il più possibile le procedure, avevamo firmato un impegno formale per lo stanziamento al Comune che infatti ha già avviato le procedure di gara per l’affidamento dei lavori. Dall’estate scorsa, l’investimento complessivo di Regione è stato di quasi 4 milioni di euro per gli interventi urgenti che nel 2025 hanno ripristinato il collegamento con le attività economico-ricettive e quest’anno sono concentrati sugli alloggi a La Rocca Incatenata. Il nostro lavoro prosegue al fianco del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in particolare del viceministro Rixi per traguardare l’affidamento ad Anas della progettazione dei lavori strutturali necessari alla riapertura dell’intero tratto».

Claudio Magro conferma che «Le procedure di gara sono in corso, con il supporto tecnico del Comune di Framura. Ringrazio la Regione per questo ulteriore finanziamento, che ci consentirà di completare gli interventi emergenziali entro l’estate. Siamo consapevoli che i tempi sono stati un po’ più lunghi di quanto avevamo previsto inizialmente e per questo, per alleviare i disagi dei proprietari di quegli alloggi, abbiamo disposto per loro la gratuità del parcheggio presso l’ex campo sportivo, gestito direttamente dal Comune».

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