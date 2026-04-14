Circle Group: eXyond nuova commessa per soluzioni fast corridor ferroviari e gate automation

Circle Group attraverso la controllata eXyond ha acquisito una nuova commessa da parte di un primario operatore privato italiano attivo nella logistica marittima, terminalistica e nei trasporti intermodali per un valore complessivo di circa 290 mila euro.

Il progetto prevede la realizzazione e implementazione di soluzioni avanzate per la digitalizzazione e l’automazione dei flussi logistici ferroviari e intermodali, con particolare riferimento alla gestione dei fast corridor ferroviari e all’introduzione di sistemi di gate automation basati sulla piattaforma eXyond Gos (Gate Operating System), oltre che di moduli software e connettori applicativi per garantire l’interoperabilità tra i sistemi terminalistici e le piattaforme digitali di riferimento.

In particolare, la soluzione di gate automation (eXyond Gos) rappresenta il sistema digitale di gestione e controllo dei flussi di accesso ai nodi logistici, consentendo l’automazione dei processi di ingresso e uscita dei convogli ferroviari, la verifica dei dati di trasporto e la tracciabilità delle operazioni. Il progetto include inoltre l’implementazione di sistemi di automazione dei varchi ferroviari e l’integrazione con piattaforme digitali e servizi di interoperabilità (con Tos e Erp), a supporto dello scambio dati lungo la supply chain e della crescente digitalizzazione del trasporto merci.

Le attività progettuali sono previste in progressiva attivazione nell’arco di sei mesi, in linea con i programmi di digitalizzazione dei flussi logistici e intermodali.