Liguri in Borsa, balzo di EdgeLab (+8,87%)

Ecco il quadro della giornata per le aziende liguri o di interesse per la Liguria

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Liguri in Borsa, ecco il quadro della giornata per le aziende liguri o di interesse per la Liguria

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes
Bper Banca 12,228 -0,42% 12,084
Centrale del Latte d’Italia 4,65 -0,43% 4,66
Circle 11,15 +3,72% 10,95
EdgeLab 5,40 +8,87% 5,05
EdiliziAcrobatica 3,90 +0% 3,90
Erg 22,04 -2,04% 22,64
Fincantieri 13,835 +0,40% 13,645
Gismondi 1754
Iren 2,612 -0,15% 2,614
Leonardo 57,80 +2,65% 56,53
Maps 2,47 +0,41% 2,41
Orsero 16,18 -1,22% 16,18
Racing Force 4,55 +1,11% 4,44
Redelfi 10,88 -1,09% 10,90
Rt&L 3,80 -1,94% 3,875
Sanlorenzo 32,38 -0,18% 32,84