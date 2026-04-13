Liguri in Borsa, balzo di EdgeLab (+8,87%)

Liguri in Borsa, ecco il quadro della giornata per le aziende liguri o di interesse per la Liguria
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|Bper Banca
|12,228
|-0,42%
|12,084
|Centrale del Latte d’Italia
|4,65
|-0,43%
|4,66
|Circle
|11,15
|+3,72%
|10,95
|EdgeLab
|5,40
|+8,87%
|5,05
|EdiliziAcrobatica
|3,90
|+0%
|3,90
|Erg
|22,04
|-2,04%
|22,64
|Fincantieri
|13,835
|+0,40%
|13,645
|Gismondi 1754
|Iren
|2,612
|-0,15%
|2,614
|Leonardo
|57,80
|+2,65%
|56,53
|Maps
|2,47
|+0,41%
|2,41
|Orsero
|16,18
|-1,22%
|16,18
|Racing Force
|4,55
|+1,11%
|4,44
|Redelfi
|10,88
|-1,09%
|10,90
|Rt&L
|3,80
|-1,94%
|3,875
|Sanlorenzo
|32,38
|-0,18%
|32,84