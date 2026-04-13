Alassio: aperti tre bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato e determinato

Sono attualmente aperte tre posizioni nel Comune di Alassio: con scadenza fissata alle ore 23.59 del prossimo 3 maggio, è possibile partecipare alle procedure per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore informatico – Area degli Istruttori – presso l’Ufficio Informatica, e per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un funzionario amministrativo – Area dei Funzionari – presso i Servizi Demografici; è inoltre ancora possibile presentare domanda, entro le 23.59 di mercoledì 15 aprile, per il bando di concorso per esami finalizzato all’assunzione a tempo pieno e determinato di un agente di polizia locale – Area degli Istruttori – presso il Corpo di Polizia Locale. Quest’ultima procedura è finalizzata al potenziamento del servizio durante il periodo estivo e, come avviene ogni anno, viene indetta per far fronte alla maggiore necessità operativa legata all’incremento delle presenze sul territorio.Ponente,

I requisiti per la partecipazione, le modalità di selezione e ogni altra informazione utile sono contenuti nei rispettivi bandi pubblicati sul sito istituzionale dell’ente .

L’iscrizione ai concorsi può avvenire esclusivamente attraverso il Portale del Reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it entro le date indicate. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale del Comune di Alassio al numero 0182/602218.