BeDimensional, azienda spin-off dell’Istituto Italiano di tecnologia (Iit) che si occupa di sviluppo industriale di grafene e cristalli bidimensionali, ha messo a punto una nuova tecnologia per il settore della moda: B-Leaf, un additivo innovativo che rende la pelle più resistente, durevole e termoregolante.

La tecnologia sviluppata da BeDimensional si basa sull’utilizzo di B-Leaf, un cristallo di nitruro di boro esagonale (h-BN) biocompatibile e sostenibile, spesso solo pochi atomi, che aumenta la resistenza meccanica e migliora la gestione del calore, rendendo capi e calzature più confortevoli e durevoli.

La tecnologia è stata implementata con successo su un articolo presentato per la prima volta a Lineapelle 2025 dalla conceria italiana Maryam, con cui è stata realizzata una giacca con pelli trattate con prodotti sviluppati dall’azienda Riverchimica, attiva nel campo degli ausiliari chimici per la concia, integrando il nitruro di boro esagonale di BeDimensional.

BeDimensional ha recentemente annunciato un finanziamento “Venture Debt” di 20 milioni di euro da parte di Bei e inaugurato il nuovo impianto di produzione di cristalli bidimensionali (Befab – BeDimensional Fabrication Plant), a Genova con l’intento di scalare la produzione da 3 ad oltre 30 tonnellate entro il 2028.

Come funziona la tecnologia B-Leaf per i prodotti in pelle

B-Leaf è un cristallo sottilissimo, simile al grafene, con straordinarie proprietà termiche e meccaniche, che può essere integrato direttamente nelle fasi di wet-end e rifinizione del processo conciario.

Analisi di laboratorio indipendenti hanno dimostrato come l’integrazione di questo materiale migliori in modo significativo la capacità della pelle di resistere alle sollecitazioni meccaniche e dissipare calore. In particolare:

Maggiore resistenza meccanica:

+85% resistenza allo scoppio

+40% resistenza thermosetting

Comfort termico superiore:

Riduzione della temperatura dall’interno verso l’esterno di 4,5°C in 2 minuti

-8°C in soli 30 secondi

+64% velocità di dispersione del calore

Questi risultati mostrano come la pelle trattata con B-Leaf resista agli stress più intensi, garantendo al contempo un comfort termico senza precedenti: una soluzione ideale per sneakers, giacche e accessori di pelletteria di alta gamma.

Dalla ricerca italiana al mercato globale

Sviluppato e integrato con successo negli ausiliari chimici per riconcia e finissaggio, B-Leaf è disponibile in formulazione liquida e in polvere, e offre alle concerie flessibilità di impiego e il pieno controllo delle caratteristiche desiderate del prodotto finito.

“Con B-Leaf, BeDimensional porta i propri materiali innovativi sul mercato attraverso risultati tangibili, misurabili e concreti: una tecnologia avanzata destinata a trasformare i settori della moda, della pelle e della manifattura tecnica. L’incontro tra ricerca applicata e competenza manifatturiera italiana apre alla filiera conciaria nuove possibilità in termini di innovazione, sostenibilità e performance”, scrive l’azienda.