Metakol, azienda di Recco premiata agli AI & Insurtech Awards 2026

Metakol è stata premiata per "Dash cam AI per la ricostruzione dei sinistri stradali". L'azienda ha anche sviluppato un sistema Cai digitale

Nel 2026 agli AI & Insurtech Awards 2026 l’azienda di Recco Metakol è stata premiata nella categoria “Claims & Operations Excellence” per il progetto “Dash cam AI per la ricostruzione dei sinistri stradali e la profilazione dello stile di guida”.

Già nel 2004 Andrea Mungo ceo di Metakol srl ha brevettato queste soluzioni, veri e propri testimoni elettronici, ponendo le basi per un nuovo paradigma nella ricostruzione dei sinistri. Oggi, grazie all’analisi video e agli algoritmi di intelligenza artificiale, è possibile ricostruire con precisione la dinamica degli incidenti, migliorare la valutazione delle responsabilità e rendere i processi decisionali più oggettivi e trasparenti.

Con l’entrata in vigore della Cai digitale l’8 aprile, introdotta dal Regolamento n. 56 dell’Ivass, il settore assicurativo compie un passaggio chiave verso la digitalizzazione dei processi di gestione dei sinistri.

Metakol aveva già anticipato questa evoluzione sviluppando una tecnologia proprietaria pensata per semplificare la compilazione della constatazione amichevole in formato digitale, oggi diventata uno standard operativo e obbligatorio per il settore.

La Cai digitale – versione elettronica della constatazione amichevole – consente agli automobilisti di denunciare un sinistro direttamente da smartphone o computer tramite le piattaforme delle compagnie assicurative, mantenendo comunque e attualmente la possibilità del modulo cartaceo. Tuttavia, soprattutto nelle fasi iniziali, si tratta di uno strumento che può risultare complesso per l’utente finale.

Attraverso un Qr Code personalizzato, l’assicurato accede immediatamente a un modulo Cai già precompilato con i dati della polizza, senza necessità di scaricare app o ricordare credenziali. La piattaforma, fruibile via web app, è progettata per integrarsi nei sistemi assicurativi, affrontando e risolvendo la complessità tipica di questi ambienti.

Un ulteriore elemento distintivo è il sistema brevettato di certificazione delle fotografie dei danni, che consente di verificarne autenticità e integrità. Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e all’analisi dei metadati, questa tecnologia rappresenta uno strumento concreto per contrastare le frodi e aumentare l’affidabilità delle informazioni nella fase di liquidazione.

«La Cai digitale rappresenta un cambiamento concreto per il settore – dichiara Mungo – ma è anche uno strumento che, soprattutto all’inizio, può risultare complesso. Noi avevamo già intuito questa direzione e sviluppato una tecnologia capace di semplificarla realmente. Questo riconoscimento conferma la nostra visione: anticipare i bisogni del mercato e trasformarli in soluzioni concrete, migliorando l’esperienza degli utenti e l’efficienza delle compagnie».

Chi è Metakol

Metakol srl è una società insurtech con sede a Recco, in Liguria, specializzata nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale e tecnologie di certificazione digitale per il settore assicurativo e della mobilità. L’azienda opera a livello nazionale e collabora con compagnie assicurative, operatori del trasporto e partner accademici e industriali per realizzare soluzioni innovative, scalabili e orientate alla prevenzione delle frodi, alla digitalizzazione dei processi e all’efficienza operativa.

L’azienda opera inoltre nei settori del trasporto pubblico e pesante, con applicazioni avanzate di computer vision e sistemi di monitoraggio basati su dash cam intelligenti per la sicurezza stradale.