Liguri in Borsa, giornata prevalentemente positiva. Bene Aedes e Sanlorenzo

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria di oggi.
Una giornata prevalentemente positiva, continua l’ascesa di EdgeLab. Bene anche Sanlorenzo.
In calo Rt&L.
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,0848
|+3,67%
|0,081
|Bper Banca
|12,376
|+1,21%
|12,33
|Centrale del Latte d’Italia
|4,72
|+2,39%
|4,60
|Circle
|11,20
|+0,45%
|11,30
|EdgeLab
|5,50
|+1,85%
|5,50
|EdiliziAcrobatica
|3,95
|+1,28%
|3,83
|Erg
|22,18
|+0,64%
|22,22
|Fincantieri
|13,685
|-1,08%
|13,995
|Gismondi 1754
|Iren
|2,632
|+0,77%
|2,634
|Leonardo
|57,53
|-0,47%
|57,62
|Maps
|2,48
|+0,40%
|2,48
|Orsero
|16,04
|-0,87%
|16,00
|Racing Force
|4,61
|+1,32%
|4,59
|Redelfi
|10,98
|+0,92%
|11,10
|Rt&L
|3,695
|-2,76%
|3,79
|Sanlorenzo
|33,02
|+1,98%
|32,76