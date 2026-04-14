Liguri in Borsa, giornata prevalentemente positiva. Bene Aedes e Sanlorenzo

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria di oggi.

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La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria di oggi.

Una giornata prevalentemente positiva, continua l’ascesa di EdgeLab. Bene anche Sanlorenzo.

In calo Rt&L.

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,0848 +3,67% 0,081
Bper Banca 12,376 +1,21% 12,33
Centrale del Latte d’Italia 4,72 +2,39% 4,60
Circle 11,20 +0,45% 11,30
EdgeLab 5,50 +1,85% 5,50
EdiliziAcrobatica 3,95 +1,28% 3,83
Erg 22,18 +0,64% 22,22
Fincantieri 13,685 -1,08% 13,995
Gismondi 1754
Iren 2,632 +0,77% 2,634
Leonardo 57,53 -0,47% 57,62
Maps 2,48 +0,40% 2,48
Orsero 16,04 -0,87% 16,00
Racing Force 4,61 +1,32% 4,59
Redelfi 10,98 +0,92% 11,10
Rt&L 3,695 -2,76% 3,79
Sanlorenzo 33,02 +1,98% 32,76