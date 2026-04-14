Prospettiva di pace in Medio Oriente, Borse europee in rialzo, calano i prezzi del petrolio

Torna l’ottimismo nei mercati finanziari, che puntano su una soluzione diplomatica del conflitto in Medio Oriente, e le Borse europee hanno chiuso in rialzo, i prezzi del petrolio sono calati e lo spread Btp/Bund si è ridotto in misura sensibile. Milano segna +1,36%, Francoforte +1,27%, Parigi +1,12%, Londra +0,25%, mentre Wall Street procede in rilzo.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 76 punti (variazione -4,10%, rendimento Btp 10 anni +3,78%, rendimento Bund 10 anni +3,02%).

Piazza Affari

A Milano brilla Stellantis (+3,5%), nel giorno dell’assemblea, seguita da Moncler (+3,21%), Unicredit (+3,20%) e Amplifon (+3,18%). In coda i petroliferi (-2,19% Eni e -1,87%% Tenaris), in scia ai cali del prezzo del petrolio.

Energia

Il future maggio del Wti scende del 5,6% a 93,4 dollari al barile, il Brent per giugno perde il 3,3% a 96 dollari. In ribasso del 6% a 43,7 euro al megawattora il gas naturale ad Amsterdam.

Valute

L’euro arriva a 1,18 sul dollaro (1,176 ieri). Il cross euro/yen è a 187,3 mentre il dollaro incrocia lo yen a 158,7 (da 159,2 ieri). Cala l’oro che vale 4.800 dollari l’oncia nel contratto spot (+1%), mentre sale di oltre il 3% il Bitcoin a 76.670 dollari.