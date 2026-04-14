Cucina Liguria e dintorni torna dal 17 al 19 aprile al Porto Antico di Genova

Torna dal 17 al 19 aprile, al Porto Antico di Genova, “Cucina Liguria e dintorni”, e torna ancora una volta in stretta sinergia con La Mezza Maratona di Genova, uno degli appuntamenti sportivi più attesi della città. Un doppio evento che unisce eccellenze enogastronomiche, artigianato e sport, trasformando Calata Falcone e Borsellino in un punto di incontro tra territorio, benessere e comunità.

Protagonista della manifestazione sarà anche quest’anno la cupola geodetica, spazio immersivo che ospiterà produttori e artigiani in un percorso dedicato alla qualità, alla tradizione e all’innovazione. “Cucina Liguria” conferma così la sua evoluzione: non più semplice mercato, ma esperienza completa, dove non si racconta solo il cibo, ma un vero e proprio stile di vita legato alla cultura ligure, tra benessere, sostenibilità e identità territoriale.

Tre giorni di incontri, degustazioni, laboratori e racconti accompagneranno il pubblico, con appuntamenti dedicati anche al rapporto tra alimentazione e salute, nel cuore del Villaggio Eventi della Mezza Maratona.

Il programma sportivo quest’anno si articolerà su due giornate: sabato 18 aprile spazio alla Family Run, la corsa-camminata non competitiva aperta a tutti; domenica 19 aprile al mattino si correranno invece la Mezza Maratona Internazionale di Genova (21,097 km) e la Corri Genova (13 km).

Accanto alle gare, dal 17 aprile sarà attivo il Villaggio Eventi, con un ricco calendario di appuntamenti sportivi, divulgativi e di intrattenimento, tra cui il convegno “Sarò longevo perché mi muovo”, dedicato al rapporto tra attività fisica e qualità della vita.

Cucina Liguria e la Mezza Maratona di Genova rappresentano un doppio appuntamento che continua a crescere nei numeri, rafforzando il legame tra imprese artigiane, sport e promozione del territorio ligure.

«Siamo arrivati alla nona edizione di Cucina Liguria nella nuova formulazione che abbiamo pensato per la scorsa edizione: non un mercato ma una proposta di prodotti e laboratori che possano rapppresentare l’artigianato coniugando tradizione e innovazione – afferma il segretario Cna Genova Barbara Banchero – l’obiettivo non è tanto la vendita del prodotto quanto la promozione di una filiera e del territorio. È un concetto difficile da passare specie alle imprese di piccole dimensioni che sono molto concentrate sulla vendita ma vorremmo che Cucina Liguria diventasse sempre più un brand che promuova non solo i prodotti ma anche le esperienze».

Per informazioni: http://www.cucinaliguria.com