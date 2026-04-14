Savona celebra la Giornata del Made in Italy con scuole e imprese

Si svolgerà domani, 15 aprile, a Savona la Giornata del Made in Italy, iniziativa inserita nel programma nazionale promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’obiettivo di valorizzare il saper fare italiano, l’identità produttiva dei territori e il legame tra cultura, impresa e formazione.

L’evento, dal titolo “Storie di Made in Italy – Cultura, Artigianato & Nuova Impresa”, coinvolgerà attivamente scuole, istituzioni e sistema produttivo locale, in un percorso articolato tra momenti formativi, laboratori ed esperienze dirette sul territorio.

La giornata prenderà avvio alle ore 9:00 presso la Pinacoteca Civica e il Museo della Ceramica di Savona, con il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Comprensivo Savona 2, della Scuola Nostra Signora della Neve e del Liceo del Made in Italy “Della Rovere”, impegnati in attività didattiche e laboratoriali dedicate alla scoperta del valore culturale e produttivo dell’artigianato, anche grazie alla collaborazione diretta di imprese e realtà del territorio come BF Ceramiche, e la Fondazione Museo della Ceramica di Savona, che contribuiranno alle attività pratiche e dimostrative.

Ampio spazio sarà dedicato anche al racconto delle imprese e delle loro esperienze: numerose realtà del territorio porteranno testimonianze concrete di percorsi imprenditoriali di successo, offrendo spunti di riflessione e crescita per le nuove generazioni. Tra queste, Besio 1860, Gassa Damante, Alta Via, Fiocca attacchi, esempi di come tradizione, innovazione e identità possano convivere e generare valore.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:00, la manifestazione entrerà nel vivo con l’apertura delle imprese artigiane aderenti al marchio Artigiani in Liguria, che accoglieranno cittadini e visitatori con eventi dedicati, dimostrazioni, momenti esperienziali e le imprese della ristorazione aderenti al marchio Liguria Gourmet proporranno un piatto dedicato alla Giornata del Made in Italy, contribuendo a valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Una rete diffusa di attività che coinvolgerà l’intero territorio provinciale, con la partecipazione di realtà dell’artigianato e della ristorazione tra cui Ceramiche Mazzotti Giuseppe 1903, Ristorante Molo, Pasticceria Balzola srl, Ristorante Unto, Articioc Cioccolateria e Ristorante Quintilio, offrendo un racconto autentico del Made in Italy locale.

L’iniziativa si configura così come un progetto diffuso, capace di coprire l’intera provincia non solo nella giornata del 15 aprile, ma anche in una prospettiva più ampia di valorizzazione settimanale, rafforzando il posizionamento dell’identità imprenditoriale locale e promuovendo un dialogo continuo tra imprese, cittadini e visitatori.

«Questa giornata rappresenta un passaggio concreto nel rafforzare il dialogo tra scuola, imprese e territorio, mettendo al centro il valore del saper fare artigiano come leva di crescita e di orientamento per le nuove generazioni» dichiara Fulvia Becco, direttore di Confartigianato Savona.