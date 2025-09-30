Sabato 4 e domenica 5 ottobre la Fortezza del Priamar di Savona ospiterà la quarta edizione della mostra “Bonsai in Fortezza”, a cura dell’Associazione Culturale Ponente Bonsai Savona. L’ingresso è gratuito e gli orari di apertura al pubblico sono sabato 4 ottobre dalle ore 10.30 alle 18 e domenica 5 ottobre dalle ore 9 alle 17.

«La nostra Fortezza ospita questa iniziativa dal 2022 con grande successo – commenta l’assessore agli Eventi Elisa Di Padova – Ogni anno la manifestazione si arricchisce e si amplia e attira in fortezza curiosi e appassionati. Anche quella di quest’anno sarà un’ulteriore occasione di valorizzazione e promozione in un fine settimana ricco di iniziative per scoprire la città».

La mostra sarà allestita nella Sala della Sibilla, abitualmente utilizzata per importanti congressi. L’esposizione consisterà nell’allestimento di 45 spazi espositivi (Tokonoma) nei quali saranno collocati esemplari di alberi in miniatura (Bonsai), pietre (Suiseki) e composizioni erbacee (Shitakusa e Kusamono), con relativi elementi di accompagnamento.

L’antichissima arte del Bonsai proviene dalla tradizione giapponese e consiste nel creare miniature di alberi, coltivati in vaso, secondo canoni ben precisi, con lo scopo di riprodurre la natura in piccole dimensioni.

Oltre alle visite guidate della Mostra, sono previste tre conferenze e diverse dimostrazioni di arti marziali a cura di altre associazioni liguri.

Conferenze

– “Pini neri e pini bianchi: come ottimizzare la coltivazione e la gestione”, a cura di Diego Fortuna, sabato 4 ottobre, dalle 15:00 alle 16:30;

– “Esporre Suiseki: alcune riflessioni”, a cura di Giorgio Rosati, domenica 5 ottobre, dalle 10:00 alle 11:30;

– “Okimono: oggetti di accompagnamento nell’esposizione dei bonsai”, a cura di Paolo Giai, domenica 5 ottobre, dalle 15 alle 16:30.

Dimostrazioni di arti marziali

– kung fu, sabato 4 ottobre, dalle 14:00 alle 17:00;

– arco giapponese (dalle 10:30 alle 12:30) e Jiu Jitsu (dalle 14:30 alle 17:00), nella giornata di domenica 5 ottobre.

Il programma completo della mostra è disponibile sul sito e sui canali Social dell’Associazione Ponente Bonsai Savona.