Nel centro storico apre “Spiker”, nuovo spazio di quartiere cittadino Spi Cgil

È stato inaugurato oggi, 20 aprile, in vico Semino 11 all’incrocio tra Piazza S. Bernardo e Via dei Giustiniani “Spiker” il nuovo spazio di quartiere cittadino promosso dal Sindacato Pensionati Cgil.

Spiker nasce in locali ristrutturati nell’antico palazzo Cereseto e vuole essere insieme sede sindacale, luogo di servizio e presidio sociale di dibattito aperto al territorio, alle associazioni, ai cittadini, a quanti hanno a cuore il miglioramento di questa parte del tessuto urbano perseguendo i valori della solidarietà e della difesa dei diritti.

L’obiettivo è quello di costruire nel quartiere un luogo aperto e accessibile capace di parlare al mondo del lavoro, a chi è in pensione, alle persone più fragili, ai cittadini di nuova generazione, ai tanti immigrati, alle famiglie, offrendo ascolto, orientamento, tutela, socialità e occasione di incontro.

All’interno dei locali di Spiker saranno presenti gli sportelli Caaf, del patronato e una rete di soggetti e servizi che animeranno lo spazio durante la settimana: Auser, Federconsumatori, Sunia, le categorie della Cgil del commercio, turismo, servizi, pulizie, lavoro domestico, edilizia, lo sportello turismo SPI, la scuola di italiano di Genova Solidale, l’Arci e l’associazione CreamCafè. “Spiker vuole mettere insieme diritti del lavoro, civili, di cittadinanza offrendo servizi, supporto alle fragilità, mettendo anche a disposizioni delle associazioni e delle iniziative del territorio spazi gratuiti per dibattiti, iniziative culturali, proiezione di filmati” ha sottolineato Ivano Bosco Segretario Generale Spi Cgil Genova.

All’inaugurazione, tra gli altri, erano presenti la presidente del Municipio Simona Cosso Municipio I Centro est e i segretari nazionali dello Spi Cgil Stefano Landini e Carla Mastrantonio.