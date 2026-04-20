Rigenerazione urbana: 2,5 mln dal Fondo strategico per 12 interventi nell’imperiese

Ammonta a 2,5 milioni di euro lo stanziamento che riceverà il territorio imperiese, attraverso le risorse del Fondo strategico regionale, per 12 interventi di rigenerazione urbana ed edilizia scolastica inclusi nelle rispettive piattaforme regionali. Questa mattina, presso la Camera di Commercio di Imperia, l’assessore regionale Marco Scajola ha illustrato i lavori di fronte ai rappresentanti dei Comuni finanziati.

«Riqualificheremo vie, piazze, edifici, aree pubbliche – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana e all’Edilizia scolastica Marco Scajola -. 12 interventi per 2,5 milioni di euro testimoniano, ancora una volta, la grande attenzione rivolta dall’amministrazione regionale alle politiche di rigenerazione urbana, mettendo tra le priorità assolute il recupero dell’esistente senza nuovo consumo di suolo. Dal 2021 a oggi abbiamo collaborato proficuamente con i comuni dell’imperiese investendo 28 milioni di euro in rigenerazione urbana. Una cifra straordinaria che ha consentito e sta consentendo di aprire 90 cantieri, recuperando e migliorando parti importanti del nostro territorio dalla costa all’entroterra. Proprio i piccoli comuni continuano a essere protagonisti dei nostri finanziamenti anche in questa nuova tornata di fondo strategico. Per primi a livello italiano abbiamo puntato e creduto nella rigenerazione urbana diventando modello in materia. Oggi continuiamo su un percorso virtuoso che ha l’obiettivo, sempre più vicino, di portare a compimento almeno un’opera in ogni comune della Liguria».

L’elenco completo dei lavori nell’imperiese

Borghetto d’Arroscia: riqualificazione ex Casa Acli in frazione Gavenola per centro ricreativo (225.000euro)

Ceriana: riqualificazione piazza Marconi e piazza Rubini (187.339,64 euro)

Cesio: riqualificazione pavimentazione e sottoservizi centro storico (229.500 euro)

Chiusanico: riqualificazione vicoli storici in frazione Gazzelli (250.000 euro)

Ospedaletti: rigenerazione via Roma e via Jonquerie: (250.000 euro)

Pietrabruna: recupero immobile comunale da destinare a Casa della Musica (152.500 euro)

Pieve di Teco: ristrutturazione ed efficientamento energetico asilo comunale in via Eula (225.000)

Pontedassio: completamento interventi di riqualificazione energetica scuola Giulio Natta (46.750 euro)

Ranzo: riqualificazione zone degradate del centro storico di frazione Costabacelega (224.500 euro)

San Bartolomeo al Mare: realizzazione spazi pubblici e riqualificazione area verde di piazza Magnolie in continuità con la ciclovia (250.000 euro)

Soldano: recupero parco giochi dell’Amicizia e di piazza San Giovanni Battista (240.000 euro)

Triora: riqualificazione resti antico castello di Triora (225.000 euro)