Open day Case della Comunità: in due giorni oltre 2.800 accessi in Liguria

Oltre 2.800 accessi tra sabato 18 e domenica 19 aprile nelle Case della Comunità di tutta la Liguria in occasione del primo fine settimana dedicato alla salute di prossimità e agli open day, con visite e prestazioni gratuite.

L’iniziativa, promossa da Regione Liguria, in collaborazione con Ats Liguria, ha registrato una buona partecipazione. Nel dettaglio, sono stati 622 gli accessi in Asl 1, 1.094 in Asl 2, 501 in Asl 3, 208 in Asl 4 e 380 in Asl 5: numeri che mostrano curiosità da parte dei cittadini verso il nuovo modello di assistenza diffusa e integrata.

Le aperture straordinarie, con visite e prestazioni gratuite ad accesso diretto, sono state non solo un’opportunità concreta di prevenzione e cura, ma anche un momento di conoscenza e orientamento per i cittadini per scoprire di più sull’offerta sanitaria territoriale.

Secondo l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò “questi dati dimostrano che la direzione intrapresa è quella giusta”. «Le Case della Comunità – dice – stanno diventando sempre più un punto di riferimento concreto per i cittadini, non solo per la gestione dei bisogni di salute di bassa e media complessità, ma anche come luoghi di prevenzione e informazione. L’ampia partecipazione agli open day conferma quanto sia fondamentale investire in una sanità pubblica di prossimità, capace di essere vicina alle persone e di rispondere in modo tempestivo ed efficace alle esigenze del territorio».

L’iniziativa si inserisce nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale, uno degli obiettivi strategici del Sistema sanitario regionale, con l’obiettivo di consolidare nel tempo l’utilizzo quotidiano di queste strutture da parte della popolazione. L’ultima Casa della Comunità della Liguria è stata inaugurata alcuni giorni fa a Genova, in via Assarotti 35: si tratta di una struttura “hub”, cioè aperta 24 ore su 24, ad accesso diretto e in cui è sempre presente un medico di medicina generale, affiancato da una rete di specialisti e professionisti sanitari.

«Desidero ringraziare tutte le Asl coinvolte e i professionisti che, con grande disponibilità, hanno reso possibile l’apertura delle Case della Comunità, offrendo visite e prestazioni gratuite – sottolinea il direttore generale di Ats Liguria, Marco Damonte Prioli –. Il successo di queste giornate conferma il valore strategico di queste strutture per il territorio: i cittadini stanno imparando a conoscerle come un punto di riferimento sempre più vicino e accessibile per i propri bisogni di salute».