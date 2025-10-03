La società Genova Stadium ha consegnato all’amministrazione comunale di Genova le bozze del documento di fattibilità delle alternative progettuali per la riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris e del piano economico-finanziario. Lo comunica il Comune di Genova in una nota stampa.

“Per poter avviare la Conferenza dei servizi ai sensi della Legge Stadi è però necessario attendere la versione definitiva dei documenti, per la cui redazione e invio la società Stadium ha chiesto un ulteriore confronto con gli uffici tecnici del Comune, che si terrà nei prossimi giorni”, specifica l’ente.