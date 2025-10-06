“La nuova disciplina sull’accertamento della disabilità: Genova provincia sperimentale” è il titolo dell’iniziativa organizzata da Uil Liguria e del patronato Ital Uil dedicata alla riforma della normativa sulla disabilità.

L’evento si terrà a Genova, presso il Bibi Service, via XX Settembre 41 – terzo piano, mercoledì 8 ottobre dalle 10:00 alle 13:00.

«L’iniziativa nasce dalla volontà di approfondire, insieme alle istituzioni, alle associazioni e al mondo sindacale, le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 62/2024 e dalla Circolare Inps n. 42/2025, con particolare riferimento al percorso sperimentale che interessa la provincia di Genova – spiegano il segretario confederale regionale Uil Liguria Giovanni Bizzarro e la coordinatrice regionale del patronato Ital Uil Silvia Bosio – La tavola rotonda sarà l’occasione per fare il punto sulle nuove procedure di accertamento sanitario e concessorio, valutare le ricadute sociali e organizzative per i cittadini, le famiglie e i lavoratori ed evidenziare il ruolo di Uil Liguria e del Patronato Ital Uil come punti di riferimento per il territorio ligure».

Qui il programma della tavola rotonda “Come accompagnare cittadini e lavoratori nella riforma della disabilità”.