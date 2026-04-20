Liguri in Borsa, vendite su Rt&L (-5,08%)

Vendite su Rt&L (-5,08%) e su Sanlorenzo (-3,55%).
Acquisti su Circle (+5,83%) ed EdgeLab (+3,64%).
Ecco come sono andati oggi i Liguri in Borsa
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,083
|+0%
|0,085
|Bper Banca
|12,35
|-0,40%
|12,24
|Centrale del Latte d’Italia
|4,70
|-1,26%
|4,84
|Circle
|12,70
|+5,83%
|12,20
|EdgeLab
|5,70
|+3,64%
|5,50
|EdiliziAcrobatica
|3,87
|-1,28%
|3,84
|Erg
|21,00
|+0,19%
|21,00
|Fincantieri
|13,445
|-2,32%
|13,63
|Gismondi 1754
|1,35
|+0,75%
|1,35
|Iren
|2,582
|-0,08%
|2,59
|Leonardo
|58,10
|+0,71%
|57,84
|Maps
|2,54
|+0,40%
|2,52
|Orsero
|16,32
|-1,33%
|16,54
|Racing Force
|4,62
|+0%
|4,50
|Redelfi
|11,72
|-1,18%
|11,90
|Rt&L
|3,55
|-5,08%
|3,64
|Sanlorenzo
|34,22
|-3,55%
|34,74