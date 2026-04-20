Liguri in Borsa, vendite su Rt&L (-5,08%)

Ecco come sono andate oggi, 20 aprile, le aziende quotate liguri o di interesse per la Liguria

Di: 1 min.
borsa

Vendite su Rt&L (-5,08%) e su Sanlorenzo (-3,55%).

Acquisti su Circle (+5,83%) ed EdgeLab (+3,64%).

Ecco come sono andati oggi i Liguri in Borsa

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,083 +0% 0,085
Bper Banca 12,35 -0,40% 12,24
Centrale del Latte d’Italia 4,70 -1,26% 4,84
Circle 12,70 +5,83% 12,20
EdgeLab 5,70 +3,64% 5,50
EdiliziAcrobatica 3,87 -1,28% 3,84
Erg 21,00 +0,19% 21,00
Fincantieri 13,445 -2,32% 13,63
Gismondi 1754 1,35 +0,75% 1,35
Iren 2,582 -0,08% 2,59
Leonardo 58,10 +0,71% 57,84
Maps 2,54 +0,40% 2,52
Orsero 16,32 -1,33% 16,54
Racing Force 4,62 +0% 4,50
Redelfi 11,72 -1,18% 11,90
Rt&L 3,55 -5,08% 3,64
Sanlorenzo 34,22 -3,55% 34,74