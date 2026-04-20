Fincantieri realizzerà Spectre, nuova classe di superficie a guida autonoma

Fincantieri, attraverso la controllata statunitense Fincantieri Marine Group, realizzerà Spectre, una nuova classe di unità di superficie senza equipaggio (Usv) multiruolo ad alta velocità, sviluppata da Saildrone, pioniere tecnologico del settore a livello globale e uno dei principali operatori al mondo nei veicoli di superficie a guida autonoma.

Spectre è stata concepita per rispondere all’evoluzione dei requisiti operativi delle moderne forze navali e riflette la crescente domanda di piattaforme navali autonome, progettate per un impiego su larga scala e realizzate secondo elevati standard di affidabilità industriale.

La collaborazione con Saildrone – annunciata in occasione della fiera Sea-Air-Space della Navy League, attualmente in corso a National Harbor, Maryland – segna un concreto passo avanti nella strategia industriale di Fincantieri volta a integrare soluzioni unmanned nel proprio portafoglio Difesa, facendo leva sui consolidati processi cantieristici e sulla capacità produttiva del Gruppo.

Il programma si fonda sulla comprovata esperienza di Fmg nella produzione in serie di avanzate unità in alluminio, applicando metodi cantieristici industrializzati a una piattaforma autonoma di nuova generazione, progettata per operazioni navali multiruolo. La costruzione avverrà presso i cantieri di Fincantieri in Wisconsin, valorizzando così le infrastrutture esistenti e una forza lavoro altamente specializzata.

L’iniziativa conferma la volontà del Gruppo di svolgere un ruolo di primo piano nella trasformazione delle unità navali, un contesto nel quale rapidità di consegna, continuità produttiva e solidità industriale assumono un’importanza crescente, al pari delle prestazioni tecnologiche.

Con una lunghezza di circa 52 metri, un dislocamento di circa 250 tonnellate e una velocità massima fino i 30 nodi, Spectre è la piattaforma Saildrone più grande, veloce e performante sviluppata fino ad oggi. Ottimizzata per operazioni di anti-submarine warfare, abbina un’eccezionale autonomia con un profilo acustico ultra‑silenzioso, mantenendo al contempo un’elevata flessibilità e riconfigurabilità per missioni alternative, inclusi profili ad alta velocità e a bassa osservabilità.

Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, commenta: «Spectre rappresenta un ulteriore passo nel percorso di trasformazione di Fincantieri da costruttore navale tradizionale a integratore industriale di sistemi per le forze navali del futuro. La combinazione tra la leadership di Saildrone nelle operazioni unmanned, la capacità di esecuzione industriale di Fincantieri e la presenza produttiva negli Stati Uniti consente una fornitura rapida e affidabile di soluzioni navali avanzate. È questo l’approccio con cui Fincantieri supporta le forze navali partner, trasformando l’innovazione in soluzioni operative scalabili e prontamente dispiegabili».

Il programma rafforza inoltre l’impegno di lungo periodo di Fincantieri negli Stati Uniti, assicurando continuità rispetto ai requisiti industriali nazionali e contribuendo, al contempo, alla prontezza operativa della U.S. Navy e delle forze navali alleate.

Sviluppata in stretta collaborazione con i principali fornitori di tecnologie per la difesa, Spectre è progettata per integrare un’ampia gamma di sistemi di missione e payload, garantendo elevata flessibilità operativa e capacità di adattarsi con rapidità all’evoluzione degli scenari e delle minacce.

Con Spectre, Fincantieri consolida ulteriormente il proprio ruolo di partner industriale di riferimento nel nuovo ecosistema della difesa marittima, in cui autonomia, capacità di esecuzione industriale e affidibilità dei cicli produttivi stanno ridefinendo il futuro delle operazioni navali.