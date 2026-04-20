Sestri Levante, aperte domande per concessione tre posti auto coperti

Il Comune di Sestri Levante assegna in concessione tre posti auto coperti al piano interrato del Teatro Arena Conchiglia di Sestri Levante, in via alla Penisola 37, attraverso una graduatoria pubblica.

Le domande devono pervenire via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it entro le 12 di lunedì 4 maggio 2026.

La concessione avrà durata dal 1° giugno 2026 al 31 dicembre 2028. Il canone annuale è fissato in 3.000 euro per i residenti e 3.600 euro per i non residenti, iva inclusa, da versare anticipatamente in un’unica soluzione.

La graduatoria segue un ordine di precedenza: prima i residenti a Sestri Levante (con riserva di almeno due stalli), poi i titolari di strutture turistico-ricettive con sede operativa in città, infine i non residenti. In caso di più domande per la stessa categoria, prevale l’ordine cronologico di arrivo della Pec. È escluso chi non può contrattare con la pubblica amministrazione e chi risulta moroso nei confronti di Mediaterraneo Servizi.