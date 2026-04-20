Nasce il centro studi su don Andrea Gallo: scritti, video, lettere, pagine di agende che saranno raccontate negli unici canali ufficiali Facebook e Instagram.

La Comunità di San Benedetto al Porto, che raccoglie in eredità, per esplicita volontà di Don Andrea Gallo, la sua opera, il suo pensiero e il suo impegno sociale e politico, annuncia la nascita del Centro Studi Don Gallo, realizzato in collaborazione con il Laboratorio di Sociologia Visuale dell’Università di Genova.

“Il Centro Studi − si legge nella presentazione − nasce con un obiettivo chiaro: custodire e al tempo stesso rendere vivo, accessibile e attuale il pensiero di Don Gallo, affinché non resti memoria statica, ma continui a interrogare il presente e a generare pratiche di giustizia sociale, inclusione e partecipazione. Fulcro delle attività del Centro è l’Archivio Storico Don Gallo, patrimonio custodito dalla Comunità, che raccoglie scritti, appunti, omelie, materiali audiovisivi e testimonianze di una vita animata dalla vicinanza alle cause dei più fragili. Attraverso il Centro Studi, questo patrimonio verrà progressivamente ampliato, approfondito, studiato e diffuso, diventando strumento di conoscenza, formazione e trasformazione sociale”.

I canali saranno. Facebook: Don Andrea Gallo (pagina ufficiale della comunità di San Benedetto) Instagram: @donandreagallo_official (pagina ufficiale della comunità di San Benedetto).