Nella stazione di Genova Brignole è stato chiuso un bar. Maurizio Fiore, segretario di Filcams Cgil Genova Filcams Cgil, riferisce in una nota: “Nei giorni scorsi le lavoratrici e i lavoratori della Luca’s srl, l’azienda che gestisce uno dei bar all’interno della stazione Brignole, ci hanno informato di non aver potuto accedere al proprio posto di lavoro in quanto su disposizione della stessa, il locale sarebbe stato chiuso “causa motivi tecnici”. Oggi i lavoratori hanno trovato l’Ufficiale Giudiziario, la Polizia Ferroviaria e dell’avvocato incaricato dalla C House srl, l’azienda che vanterebbe il canone d’affitto non pagato dalla Luca’s”.

“Tale situazione, del tutto indipendente dalla volontà e dalla responsabilità del personale – precisa la nota – ha impedito il regolare svolgimento delle attività lavorative. È grave che all’interno del perimetro di Grandi Stazioni retail si verifichino situazioni di questo genere dalle quali lavoratrici e lavoratori vanno tutelati”.

La Filcams Cgil chiede “il riconoscimento economico di tutte le giornate lavorative, la massima chiarezza circa lo sviluppo dell’attività commerciale, l’apertura immediata di un tavolo di confronto sindacale che coinvolga anche Grandi Stazioni retail e “rimane al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, pronta a intraprendere ogni iniziativa utile alla tutela delle loro condizioni economiche e professionali”.