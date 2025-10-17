A Rapallo partono i lavori di consolidamento in via Carcassoni e via Sotto la Croce. L’amministrazione comunale di Rapallo informa la cittadinanza che nei prossimi giorni prenderanno il via due importanti interventi di consolidamento e messa in sicurezza del territorio, che comporteranno temporanee modifiche alla viabilità.

A partire da lunedì 20 ottobre 2025, salvo imprevisti o condizioni meteo avverse, inizieranno i lavori di consolidamento della muratura a sostegno della strada comunale all’altezza del civico 5 di via Carcassoni. Per consentire l’esecuzione in sicurezza degli interventi, sarà necessaria la chiusura temporanea del transito veicolare dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 17. Sarà quindi garantito il passaggio nelle fasce mattutine, durante la pausa pranzo e in orario serale. Il transito resterà sempre consentito ai mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine.

Da lunedì 27 ottobre 2025 avranno poi inizio i lavori di messa in sicurezza del fronte franoso lungo via Sotto la Croce. In una prima fase, dedicata alle operazioni di pulizia, verifica e disgaggio, la strada dovrà rimanere completamente chiusa al transito veicolare per motivi di sicurezza fino al completamento delle operazioni. Seguirà una seconda fase di intervento, necessaria per l’installazione delle protezioni di consolidamento e barriere para-massi, durante la quale sarà possibile consentire il passaggio nelle ore serali e nei fine settimana, mentre la chiusura verrà mantenuta nei giorni feriali durante le lavorazione nella fascia compresa tra le 8.30 e le 17.

Parallelamente, è stato deliberato un ulteriore intervento di risanamento dei muri e delle protezioni stradali in via Comega, per un importo complessivo di 270.000 euro, di cui 256.500 euro finanziati con fondi regionali. Un progetto che si inserisce nel piano organico di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali, volto a garantire una maggiore stabilità e una viabilità più sicura nelle zone collinari.

Le pratiche relative ai tre interventi sono state seguite in sinergia con i consiglieri Gerolamo Giudice, delegato alla manutenzione stradale, e Fabio Proietto, delegato alle frazioni, che hanno monitorato con costanza le esigenze delle diverse aree del territorio.

«Si tratta di due opere molto importanti – dichiara il sindaco Elisabetta Ricci – che rispondono a una duplice esigenza: da un lato la sicurezza delle persone e della viabilità, dall’altro la cura del territorio, che è un impegno costante della nostra amministrazione. Comprendiamo i disagi che potranno derivare dalle chiusure temporanee, ma la priorità resta sempre quella di garantire interventi efficaci e duraturi».