Domani, venerdì 17 ottobre, a Genova è previsto uno sciopero di 4 ore di tutto il personale Amt. Lo sciopero è stato proclamato da Cub Trasporti.

Per chi aderirà, le modalità di astensione dal lavoro del personale di Amt sono le seguenti.

Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.

Il personale operante su turno intermedio (incluso il personale di biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno.

Il servizio delle biglietterie e del servizio clienti è pertanto garantito fino alle ore 12.15.

Servizio di trasporto provinciale

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.

Il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 11.45 alle ore 15.15.

Il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno.

Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.

Il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno.

In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Per fornire opportuni elementi di valutazione sui possibili disservizi di domani, Amt Genova informa che, in occasione dell’ultimo sciopero di 4 ore proclamato dalla Cub Trasporti ed effettuato in data 1 aprile 2025, hanno aderito il 13,78% degli operatori di esercizio urbani e il 12,55% degli operatori di esercizio provinciali. Non si è registrata invece alcuna adesione tra il personale viaggiante degli impianti speciali, della metropolitana e della Ferrovia Genova Casella.

Le motivazioni dello sciopero di domani

Tra le motivazioni alla base dello sciopero “la grave situazione del Tpl genovese, urbano ed extraurbano per la scarsa manutenzione dei mezzi, in particolare extraurbani, la mancata riorganizzazione del settore manutentivo, condizioni che portano ad una riduzione delle corse, al peggioramento del servizio, a continue discussioni del personale con gli utenti del servizio pubblico che sfocia spesso in aggressioni agli autisti, la mancanza cronica di personale ed il conseguente peggioramento dei turni di lavoro, il progetto di progressiva ma continua riduzione del servizio reso alla cittadinanza, la mancanza di servizi igienici decenti ai capolinea”, scrive Cub Trasporti.