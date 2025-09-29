Bollette Tari 2025 in arrivo a Varazze, con importi sostanzialmente confermati sia per le famiglie che per le attività. Restano assicurate tutte le agevolazioni ed esenzioni riconosciute nel 2024 per le famiglie: over 70 anni che vive da solo, uso di compostiera, distanza cassonetti, Isee nullo e assistiti dal servizio sociale.

Per le attività di somministrazione (ristoranti, bar, pub, pasticcerie, ecc..) anche nel 2025 il Comune di Varazze riconosce il 73% di riduzione della quota variabile della Tari, finanziata dal bilancio comunale con 100.000 euro.

“Con riferimento alla raccolta differenziata rifiuti – scrive l’amministrazione comunale – si conferma il buon risultato raggiunto col metodo porta a porta dalle utenze non domestiche, mentre resta ancora non soddisfacente il risultato per le utenze domestiche, dove potrebbero esserci margini di miglioramento con un comportamento più responsabile. Si riscontrano ancora difficoltà nell’adeguamento”.

Anche quest’anno in bolletta ogni contribuente troverà gli oneri perequati introdotti da Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), per ogni utenza, ad eccezione delle pertinenze, per totali 7,60 euro. Dette somme non sono entrate destinate al Comune, il quale dovrà riversarle all’Ente CSEA. Di tale importo, 6,00 a utenza sono destinate a finanziare il cosiddetto “bonus sociale rifiuti” che verrà presumibilmente riconosciuto dall’Inps a famiglie più bisognose secondo criteri reddituali.

Scadenza Tari 2025 per i cittadini di Varazze

Le scadenze di pagamento delle bollette Tari a Varazze sono il 31 ottobre 2025 per chi vuole versare in unica soluzione, oppure il 31 ottobre e il 31 dicembre 2025 per chi vuole optare per le due rate.

Per agevolare i Contribuenti, sull’App IO arriverà un promemoria per l’adempimento ed è attivo sul portale del Comune di Varazze pure il Servizio LINKmate – Sportello Telematico Tributi, dove i possessori di codice SPID e CIE potranno reperire tutte le informazioni relative alla propria posizione TARI ed effettuare il pagamento.