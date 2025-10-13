L’ordinanza di rinnovo dei parcheggi Kiss & Buy è stata rinnovata all’insaputa dell’assessore competente Emilio Robotti e per questo sarà revocata.

Lo afferma Silvia Salis, sindaca di Genova, a margine dell’evento di apertura della Genoa Shipping Week.

«Un’ordinanza che è stata firmata con un’azione autonoma di un dirigente all’insaputa dell’assessore, ho parlato con l’assessore Robotti, la troviamo ovviamente una cosa molto grave, perché i nostri dirigenti dovrebbero lavorare per questa amministrazione. Quindi ci viene da chiedere per quale amministrazione lavori un dirigente che firma un’ordinanza senza condividerla con l’assessore. Proprio per questo l’ordinanza verrà revocata e poi verrà fatto chiaramente un tavolo di concertazione».

Salis conferma anzi che la riunione è già in calendario, con tutti i corpi intermedi coinvolti: «Credo anche che ci saranno delle sanzioni disciplinari, perché penso che sia molto grave quello che è successo e penso che comunque un dirigente che lavori per un’amministrazione abbia il dovere di condividere un’ordinanza tra l’altro così strategica. Viene da chiedersi come mai non l’abbia condivisa, ce lo spiegherà chiaramente e prenderemo i provvedimenti che deriveranno».