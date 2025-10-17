Il terzo trimestre 2025 si è chiuso con un sensibile aumento del numero dei clienti di EdiliziAcrobatica, pari al +22% rispetto all’analogo periodo del 2024 relativamente a Italia, Francia, Spagna e Principato di Monaco e Middle East. In crescita anche il numero dei contratti sottoscritti che sono passati da 22.694 dei primi 9 mesi del 2024 agli attuali 23.552 registrando un +4%.

Anna Marras, ceo di Acrobatica Group commenta: «Non possiamo che essere soddisfatti di questi numeri che, ancora una volta, mostrano come per un numero sempre maggiore di persone il Gruppo Acrobatica rappresenti la prima scelta. Stiamo portando avanti un percorso di ottimizzazione dei costi e di razionalizzazione della rete, con l’obiettivo di rendere il nostro modello operativo sempre più efficiente e sostenibile. Questa strategia ci consente di migliorare la produttività delle singole aree e di concentrare gli investimenti dove possono generare maggiore valore. In questo quadro, la brand awareness assume un ruolo strategico: un brand stabile e riconosciuto ci permette di mantenere una presenza capillare ed efficace anche con una rete fisica più snella, ampliando al contempo la nostra capacità di acquisizione attraverso canali digitali e relazioni dirette con i clienti. Questa combinazione di efficienza operativa e forza del marchio si traduce in una crescita costante della base clienti e del numero di contratti attivati, a conferma della solidità del nostro percorso di espansione commerciale sostenibile. I frutti di questo processo di razionalizzazione e ottimizzazione non tarderanno a manifestarsi, rafforzando ulteriormente i risultati raggiunti e ponendo le basi per uno sviluppo ancora più solido e duraturo».