Liguri in Borsa, continuano le vendite sui titoli legati alla difesa

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,246 (-1,60%), apertura a 9,184 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,82 (-2,55%), apertura a 3,86 euro Circle: 8,62 (-0,92%), apertura a 8,62 euro EdgeLab: 5,86 (-6,69%), apertura a 6,18 euro EdiliziAcrobatica: 5,30 (-3,28%), apertura a 5,42 euro Erg: 22,48 (+0%), apertura a 22,40 euro Fincantieri: 22,06 (-5,08%), apertura a 22,42 euro Gismondi 1754: Iren: 2,71 (+0%), apertura a 2,706 euro Leonardo: 48,10 (-5,31%), apertura a 49,50 euro Maps: 3,32 (+0%), apertura a 3,32 euro Orsero: 17,94 (-0,88%), apertura a 17,82 euro Racing Force: 4,80 (-1,64%), apertura a 4,75 euro Redelfi: 9,78 (+1,45%), apertura a 9,60 euro Sanlorenzo: 33,75 (-1,03%), apertura a 33,90 euro