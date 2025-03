Il 27 e 28 marzo, presso la sede di via Garibaldi della Camera di Commercio di Genova, si terrà l’evento pmi in dialogo sull’intelligenza artificiale tra le due coste dell’oceano, che offrirà l’opportunità di esplorare come l’Ai stia influenzando le pmi in Italia e negli Stati Uniti, grazie al confronto tra esperti e aziende dei due paesi.

Un Dialogo Transatlantico

Il convegno, unirà sessioni di presentazione e tavoli di lavoro, mettendo a confronto esperienze italiane e americane. La giornata del 27 marzo inizierà con un’analisi dell’utilizzo dell’Ai sul territorio italiano.

Nel pomeriggio, l’evento prenderà una dimensione globale con un collegamento in diretta con Boston. Le testimonianze di esperti americani arricchiranno il dibattito sui benefici dell’Ai nella Blue Economy e in altri settori. La sessione includerà anche tavoli separati per esplorare le esperienze delle pmi italiane e americane, con focus su Blue Economy ed Everything but Blue Economy.

Etica e impatti sull’occupazione

La giornata del 28 marzo si concentrerà sugli impatti sociali e morali dell’Ai. Ci sarà un focus sulle previsioni occupazionali per le pmi, e verranno discusse le implicazioni etiche dell’Intelligenza artificiale e casi di impatti negativi, per porre l’attenzione alle sfide che le pmi devono affrontare nell’adottare queste nuove tecnologie.

Alla fine dell’evento, sarà prodotto un White Paper che raccoglierà i risultati delle discussioni, offrendo un documento utile per il prossimo incontro di inVulnerabilia, previsto per la prima metà di giugno.

A questo link il programma completo.