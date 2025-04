A Ceriale sono stati selezionati sette nuovi “nonne-nonni vigile” che hanno già preso servizio presso le scuole di Ceriale. Dopo l’avviso pubblico, con relativo regolamento, è stata istituita la nuova figura a supporto della sicurezza degli alunni all’entrata e agli orari di usciti dai plessi scolastici.

Si tratta di un progetto di volontariato civico, in quanto la loro attività andrà a coinvolgere altre fasce di età e sarà utilizzata anche per presidi durante le manifestazioni cittadine. Il coordinatore indicato tra i partecipanti all’iniziativa è Maurizio Raineri, già consigliere comunale dell’ente.

«Stanno svolgendo un importante servizio di pubblica utilità che ha la funzione, con la collaborazione della polizia locale, di inserire residenti in attività socialmente utili. La loro presenza, inoltre, è garanzia di presidio e monitoraggio del territorio, in particolare nelle aree comunali frequentate da bambini e ragazzi − afferma il sindaco Marinella Fasano − il servizio alle scuole da parte dei volontari sgrava di molto le pattuglie della nostra polizia locale che così hanno maggior tempo a disposizione per il pattugliamento cittadino e recarsi prontamente sugli interventi necessari».

«Una partecipazione attiva alla nostra comunità locale, con l’obiettivo di sviluppare altre iniziative sociali e culturali in questa direzione, capaci di fornire un servizio per l’intera collettività» aggiungono ancora l’assessore all’Istruzione Barbara De Stefano e la consigliere comunale Nadia Ligustro.

Marcello Stefanì, quale consigliere comunale per la sicurezza, auspica che «con l’attuazione del progetto del nonno/nonna vigile gli aderenti al servizio, oltre a partecipare attivamente alla vita sociale e a trarre soddisfazioni di crescita personale, possano dare un concreto supporto operativo alla sicurezza degli studenti durante le fasi di entrata e uscita dall’istituto comprensivo: la loro funzione, inoltre, sarà altrettanto importante per il controllo e la sensibilizzazione degli utenti nella fruizione di parchi pubblici, passeggiata a mare e pontile».