La Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile e la Fondazione Its Tech&Food Academy comunicano la firma di un accordo-quadro per sviluppare nuove sinergie nel campo della cultura agro-alimentare e culinaria, in base alle rispettive linee di formazione.

L’Accademia Italiana della Marina Mercantile, con la sede di Arenzano dedicata ai servizi ai passeggeri e al mondo cruise, forma ogni anno decine di nuovi allievi grazie ai corsi di specializzazione per Cuoco, Panettiere o Pasticcere di Bordo, alimentando l’ingresso nel mondo del lavoro di nuove figure professionali.

All’interno di questi percorsi potranno trovare spazio momenti puntuali di condivisione e di formazione particolare, in accordo con la Fondazione ITS Tech&Food Academy, polo d’eccellenza che nelle sue quattro sedi di Parma, Reggio Emilia, Bologna e Cesena forma tecnici altamente specializzati per l’industria agroalimentare, con competenze che coniugano gli aspetti tecnologici, digitali, ecologici e di qualità legati al food.

Paola Vidotto, direttore generale dell’Accademia Italiana Marina Mercantile, dichiara: «Questo accordo con l’importante Its dedicato al mondo tech&food ci spinge a creare nuove e migliori strade di perfezionamento dei corsi di formazione dei nostri allievi, che porteranno così a bordo non soltanto le migliori tecniche, ma anche l’applicazione delle più sofisticate tecnologie per la preparazione e la conservazione dei cibi. La particolare attenzione alle tipicità dei prodotti, così come alla sostenibilità del singolo ingrediente, sono temi che possono dare grande contributo anche a un pubblico decisamente più vasto».

Francesca Caiulo, direttrice di ITS Tech&Food Academy aggiunge: «Siamo orgogliosi di poter avviare questa collaborazione con un’Istituzione formativa come Faimm, leader nella formazione di tecnici specializzati per il settore marittimo. Quello che ci muove è la volontà di ibridarci, il desiderio di mettere a fattore comune buone pratiche al fine di moltiplicare le opportunità formative e occupazionali per i nostri studenti. Quello che ci lega è un interesse reciproco nella cultura dell’alimentazione, e nel rapporto fra essa e la salute, l’ambiente, la tecnologia. Siamo contenti di poter apportare il nostro know-how, che coniuga tradizione e innovazione nell’ambito delle produzioni agroalimentari, elemento questo che contraddistingue i nostri percorsi formativi».