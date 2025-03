Patate al burro e acciughe, un piatto della cucina casalinga che in Liguria, vistà la predilizione per l’acciuga salata, deve essersi diffuso con il diffondersi delle patate, all’inizio delll’Ottocento probabilmente.

Il burro può essere sostituito dall’olio, oggi preferito perché ritenuto più salutare. Il piatto viene buono ugualmente, del resto l’acciugata è comunissima in Liguria, condisce pasta, pesce, carne, uova sode, insalate. In questa ricetta, a nostro avviso, sarebbe meglio impiegare il burro che conferisce alla salsa un sapore più rotondo e delicato, adatto alle patate. Comunque ognuno si regoli secondo il proprio gusto. C’è anche chi impiega olio e burro insieme.

Ingredienti: 1 kg di patate, 100 grammi di burro, 5 acciughe salate, prezzemolo, sale.

Procedimento: lessate le patate, quando sono cotte pelatele e tagliatele a fette non troppo sottili o a dadi o a bastoncini, come preferite. Dissalate, sfilettate e sciacquate in acqua le acciughe. Poi pestatele fino a ridurle a una pasta.

Fate sciogliere il burro in tegame con la pasta d’acciughe, poi aggiungete le patate e lasciatele rosolare una quindicina di minuti a fuoco basso, in modo che si insaporiscano per bene. Controllate se il sale fornito dalla acciughe risulta sufficiente alle vostre patate, dovrebbe esserlo, altrimenti aggiungetene un pizzico. Tritate il prezzemolo fine fine, e versatelo sulle patate. La quantità è a vostra discrezione, molti non lo mettono afffatto.

Questo piatto va servito caldissimo, appena tolto dal tegame. Magari insieme a un Vermentino della Riviera Ligure di Ponente.

Placet experiri!